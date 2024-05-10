快訊

食藥署禁吃荔枝樁象 曾開全台首堂「吃蟲課」教授怒開砲：管太多

健康險多不保懷孕併發症 金管會：婦女險可補足保障

中央社／ 台北10日電

目前市面上推出的健康險，除了因懷孕所生特定疾病、醫療行為所必要的流產及剖腹產外，多排除承保懷孕、流產或分娩及其併發症，金管會今天表示，保險公司有特別為女性消費者設計的婦女險，可滿足保障需求。

12日將迎來一年一度母親節，金管會今天呼籲，民眾可因應人生各階段保險需求改變，定期檢視所投保保單是否仍符合需求，女性族群檢視自身保險保障缺口時，除了從一般人壽、傷害、健康或年金險中獲得所需保障外，可適時投保專為女性設計的婦女險。

目前市面上推出的健康險商品，除了因懷孕所生相關特定疾病、醫療行為所必要的流產及剖腹產外，多會將懷孕、流產或分娩及其併發症排除在承保範圍外。

金管會表示，部分保險公司有特別為女性消費者設計婦女險，與一般壽險及健康險不同之處在於，婦女險保障範圍涵蓋女性特有或常見疾病，例如紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等。

金管會提醒，婦女險商品內容多元，消費者投保前應確實了解保障內容與給付條件、除外責任範圍及等待期間天數等，並應充分了解自身保障需求並衡量經濟能力，以免買到不適合或無法負擔的保險商品。

壽險公會網站已建置保障需求分析及退休需求分析試算軟體，供民眾評估自身保障額度是否足夠，民眾也可在保障型保險商品平台、各壽險公司及壽險公會網頁所建置的保障型保險商品專區，查詢各保險公司提供保障型保險商品類型及購買通路等資訊。

金管會指出，若民眾需進一步了解特定商品保單條款內容及簡易費率資料，可在保發中心網頁的保險商品資料庫項下查詢，藉此了解各保險公司提供保險商品情形及商品內容概況等。

保險 懷孕 金管會

延伸閱讀

醫師立委懷孕曾自願值夜班 陳菁徽籲：應從健保改變大環境

懷孕女醫被迫值大夜 醫療法勞動專章草案擬罰醫院10萬

醫師工會：近3成懷孕值大夜班 籲修醫療法勞動專章

金管會主委黃天牧 傳接臺灣金董座

相關新聞

六大壽險好賺！今年前四月獲利破千億 較去年同期暴增14倍

六大壽險獲利亮眼，今年前四月合計稅後純益突破千億元、達1,013.4億元，較去年同期暴增14倍；單看今年4月，六大壽險合...

新台幣收32.413元週線翻黑 靜待美國CPI出爐

台股強勁攻高，帶動熱錢擁入，新台幣匯率由貶翻升，今天收在32.413元，升值4.7分，台北及元太外匯市場總成交金額16....

兩大題材激勵 航海王領風騒 陽明奪成交量值雙冠王

貨櫃三雄財報將陸續公布，首先出爐的萬海（2615）交出第1季轉盈的成績，陽明（2609）及長榮（2603）的財報也備受市...

經驗顯示在利率高原期 新興主權與邊境債表現出色

美國4月非農就業數據低於預期，提升市場對於聯準會提前降息的期待，新興美元主權債近一週反彈約1.5%(截至2024/5/0...

台灣出口連6紅 是靠台幣貶值撐住？日默許「日圓弱勢」全因這理由…何時亞幣會轉強？

美元續強，美元指數周三（5/8）來到105.58，日圓匯率也持續走弱，引發亞幣競貶疑慮。

金控前四月獲利衝2,000億 可望寫歷史次高

13家金控前四月獲利出爐，已經逼近2,000億元，在僅剩富邦金尚未公布4月獲利之下，預期整體金控前四月獲利可望飛越2,0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。