健康險多不保懷孕併發症 金管會：婦女險可補足保障

目前市面上推出的健康險，除了因懷孕所生特定疾病、醫療行為所必要的流產及剖腹產外，多排除承保懷孕、流產或分娩及其併發症，金管會今天表示，保險公司有特別為女性消費者設計的婦女險，可滿足保障需求。

12日將迎來一年一度母親節，金管會今天呼籲，民眾可因應人生各階段保險需求改變，定期檢視所投保保單是否仍符合需求，女性族群檢視自身保險保障缺口時，除了從一般人壽、傷害、健康或年金險中獲得所需保障外，可適時投保專為女性設計的婦女險。

目前市面上推出的健康險商品，除了因懷孕所生相關特定疾病、醫療行為所必要的流產及剖腹產外，多會將懷孕、流產或分娩及其併發症排除在承保範圍外。

金管會表示，部分保險公司有特別為女性消費者設計婦女險，與一般壽險及健康險不同之處在於，婦女險保障範圍涵蓋女性特有或常見疾病，例如紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等。

金管會提醒，婦女險商品內容多元，消費者投保前應確實了解保障內容與給付條件、除外責任範圍及等待期間天數等，並應充分了解自身保障需求並衡量經濟能力，以免買到不適合或無法負擔的保險商品。

壽險公會網站已建置保障需求分析及退休需求分析試算軟體，供民眾評估自身保障額度是否足夠，民眾也可在保障型保險商品平台、各壽險公司及壽險公會網頁所建置的保障型保險商品專區，查詢各保險公司提供保障型保險商品類型及購買通路等資訊。

金管會指出，若民眾需進一步了解特定商品保單條款內容及簡易費率資料，可在保發中心網頁的保險商品資料庫項下查詢，藉此了解各保險公司提供保險商品情形及商品內容概況等。

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