北富銀溫馨5月推多重刷卡回饋 日韓旅遊消費刷J卡最高10%回饋

5月是屬於媽媽們的溫馨時刻，為了慰勞辛苦的媽咪，台北富邦銀行特別推出一系列信用卡回饋活動，從網路購物、旅遊到餐飲美食，用好禮寵愛媽媽，還能享受富邦卡豐盛的優惠。

想為媽媽挑選適合的禮物，善用momo購物網是相當聰明便利的方式，不僅品項豐富多元，從按摩椅、手機、家電到精品美妝應有盡有，更提供快速到貨服務，在家中就能輕鬆坐等好禮上門。此外，刷momo卡還享筆筆3%、千大品牌最高7%回饋無上限，搭配momo站內「寵愛母親節」活動下單還可參加spa體驗券抽獎、滿萬送千等優惠，讓媽媽和荷包都開心！

除了網購有優惠，實體百貨公司刷富邦卡也享豐富回饋。母親節檔期持富邦卡到新光三越、台茂、廣三SOGO、遠東百貨等百貨通路消費達標，就能獲得滿額禮或分期禮，最高可享1,800元百貨禮券或等值2,800元購物金的百貨點數，卡友不妨把握周末約媽媽一起逛百貨公司，利用富邦卡聰明消費，讓快樂多一點。

5月初夏氣候宜人，正適合陪媽媽來場說走就走的旅行。自即日起至6月30日前，持J卡在指定航空、旅行社或agoda、trip.com、hotels.com等精選通路消費，享最高回饋6%；如果選擇日韓旅遊，當地消費刷J卡最高可享10%回饋，還可免費兌換日韓專屬伴手禮，給媽媽一份額外小驚喜。

若選擇國內旅遊，Costco卡友搭乘高鐵或台鐵，購票並登錄可享最高12%好多金回饋，到台北艾麗酒店、君悅酒店、新竹國賓大飯店、君品酒店等指定頂級飯店餐廳用餐，還可享最高75折優惠，全卡友還可享台中李方艾美酒店、台南遠東香格里拉、高雄水京棧國際酒店用餐85折起優惠，不妨趁著好天氣帶媽咪體驗一趟輕旅行，用風光和美食療育身心！

對於有出國旅遊計畫的民眾，北富銀也提醒別忘了加保國外旅平險，給自己和家人多一層保障。近期北富銀網路銀行/行動銀行APP新推出國外旅平險網路投保服務，6月30日前刷富邦卡投保再抽3萬元旅遊金，讓旅程更安心。

秉持「以客戶為中心」服務理念，北富銀持續透過數據分析及客群經營洞察客戶需求，結合各項節慶和消費場景，提供豐富多元的優惠，備受卡友肯定。未來，北富銀會繼續為不同族群卡友設計創新且有感的回饋活動，推動金融生態圈逐步完善，為民眾創造更便利愉快的服務體驗，期許成為最值得客戶信賴的金融品牌。

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