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新台幣收32.413元週線翻黑 靜待美國CPI出爐

中央社／ 台北10日電
外匯示意圖。聯合報系資料照
外匯示意圖。聯合報系資料照

台股強勁攻高，帶動熱錢擁入，新台幣匯率由貶翻升，今天收在32.413元，升值4.7分，台北及元太外匯市場總成交金額16.39億美元，不過週線仍翻黑。

台股今天開高震盪收高，電子股盤中再度走強，加上貨櫃航運股大漲，帶動加權指數終場上漲148.07點，終場收在20708.84點，重新站上20700點。

新台幣兌美元今天開盤價為32.42元，反映美元走強，加上投信、進口商相繼進場，匯價一路走弱、最低觸及32.50元，不過午後外資匯入，帶動匯價由貶翻升。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值3.7分或0.11%，週線翻貶。

外匯交易員分析，本週市場缺乏明確題材，交投熱度不高，新台幣匯率主要隨著外資進出而波動，美元近期偏向整理，但105仍是偏高水準，在此情況下，新台幣走升力道有限；眼前先等待下週美國消費者物價指數（CPI）出爐，若顯示通膨降溫，美元強勢格局鬆動，台幣便有機會展開反攻。

台幣匯率 新台幣

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