快訊

有事找阿姨！桃園男童全裸被父趕出門 鄰居幫披外套施壓報警

伊朗頭巾禁令再起，女性頻遭打壓卻不曾放棄希望

滙豐投信總經理焦訢5月9日離職 業務長林旻廷暫代

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
滙豐投信業務長林旻廷將暫代滙豐投信總經理暨行政總裁一職。（滙豐投信／提供）
滙豐投信業務長林旻廷將暫代滙豐投信總經理暨行政總裁一職。（滙豐投信／提供）

滙豐投信10日宣布，滙豐投信總經理兼行政總裁焦訢已於5月9日離職，其職務即日起由滙豐投信業務長林旻廷暫代。新任滙豐投信總經理將以正式程序遴選後再行宣布。

林旻廷自2021年9月加入滙豐投信，負責監督機構、通路業務，並帶領客戶服務團隊；他上任以來在推動業務發展及強化客戶關係等方面，均展現卓越領導能力，並以至關重要角色贏取關鍵業務，成功將滙豐投信定位為提供以客戶為本的投資方案及投資體驗的首選資產管理公司。

離職

延伸閱讀

台灣職棒之父旗下飯店欠薪500萬 勞動局共接獲16人申訴

璩靜離職前已自己開公司 李彥宏對員工說：你們才代表百度

NCC前委員蕭祈宏當詐團收費顧問案　雲林移台北地院審理

把00940換成元大金（2885）會比較好嗎？ 專家曝原因：我覺得不一定！

相關新聞

新台幣收32.413元週線翻黑 靜待美國CPI出爐

台股強勁攻高，帶動熱錢擁入，新台幣匯率由貶翻升，今天收在32.413元，升值4.7分，台北及元太外匯市場總成交金額16....

兩大題材激勵 航海王領風騒 陽明奪成交量值雙冠王

貨櫃三雄財報將陸續公布，首先出爐的萬海（2615）交出第1季轉盈的成績，陽明（2609）及長榮（2603）的財報也備受市...

經驗顯示在利率高原期 新興主權與邊境債表現出色

美國4月非農就業數據低於預期，提升市場對於聯準會提前降息的期待，新興美元主權債近一週反彈約1.5%(截至2024/5/0...

台灣出口連6紅 是靠台幣貶值撐住？日默許「日圓弱勢」全因這理由…何時亞幣會轉強？

美元續強，美元指數周三（5/8）來到105.58，日圓匯率也持續走弱，引發亞幣競貶疑慮。

金控前四月獲利衝2,000億 可望寫歷史次高

13家金控前四月獲利出爐，已經逼近2,000億元，在僅剩富邦金尚未公布4月獲利之下，預期整體金控前四月獲利可望飛越2,0...

藍新科技結盟幣託集團 線上加密幣支付服務上路

台灣進入加密貨幣支付新時代。智冠集團旗下第三方支付業者藍新科技昨（9）日宣布，與全台最大加密貨幣交易所幣託集團合作，推出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。