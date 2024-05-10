滙豐投信總經理兼行政總裁焦訢5月9日離職 業務長林旻廷暫代
滙豐投信10日宣布，滙豐投信總經理兼行政總裁焦訢已於5月9日離職，其職務即日起由滙豐投信業務長林旻廷暫代。新任滙豐投信總經理將以正式程序遴選後再行宣布。
林旻廷自2021年9月加入滙豐投信，負責監督機構、通路業務，並帶領客戶服務團隊；他上任以來在推動業務發展及強化客戶關係等方面，均展現卓越領導能力，並以至關重要角色贏取關鍵業務，成功將滙豐投信定位為提供以客戶為本的投資方案及投資體驗的首選資產管理公司。
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