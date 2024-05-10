快訊

15:45發生規模5.8地震 氣象署：0403餘震將延續3到6個月

遭集體冷落！哈利訪英未見到父兄 英王室專家曝查理不願和解真正理由

不顧美國警告？以色列加強空襲拉法，超過10萬人逃離

市場首張汽車鑰匙信用卡 玉山發 LUXGEN 亮點聯名卡

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
玉山銀行與納智捷汽車攜手發行市場首張可當汽車鑰匙的信用卡「LUXGEN亮點聯名卡」。玉山銀行／提供
玉山銀行與納智捷汽車攜手發行市場首張可當汽車鑰匙的信用卡「LUXGEN亮點聯名卡」。玉山銀行／提供

玉山銀行與納智捷汽車攜手發行市場第一張可以當汽車鑰匙的信用卡「LUXGEN亮點聯名卡」，納智捷電動車車主只要透過信用卡感應，即可輕鬆解鎖LUXGEN n7愛車，更可啟動純粹亮點家用充電樁，提供車主便捷的用車體驗。

使用「LUXGEN亮點聯名卡」消費可累積「LuxPoint亮點」，一般消費享0.5%回饋無上限，即日起至2024年12月31日於精選通路、LUXLIFE服務中心及LuxClub App充電消費再享加碼回饋，充電最高可享40%回饋（含LUXGEN回饋30%+聯名卡回饋10%）。此外，不分新舊戶首次申辦，首刷滿額即贈「300點LuxPoint」，可直接折抵LuxClub電動車充電費用。玉山與納智捷透過永續金融產品服務結合電動車生活圈，共同推展運具電動化及無碳化。

玉山以具體行動降低對環境的負擔，本次發行的「LUXGEN亮點聯名卡」除了是採用PETG環保材質，也是通過碳足跡標籤及碳中和認證的零碳信用卡。同時也鼓勵民眾換車時優先首選電動車，後續將再推出購車、保養維修分期0利率等優惠服務，減輕車主的經濟壓力。

因應全球性氣候變遷危機，如何減碳、淨零是全球一致努力的目標，玉山表示，將持續發揮金融專業與影響力，提供企業、個人多元的永續金融產品與服務，攜手志同道合的企業與消費者，共同朝環境永續方向一起邁進，給世界一個更好的台灣。

消費 玉山銀行 電動車

延伸閱讀

嗶支付當道！刷卡額3個月破兆元大關 創同期新高

搭中捷部分信用卡無法感應 中捷：蒐異常洽銀行修正

LUXGEN與玉山銀行攜手推出亮點聯名卡 一卡多用充電最高40%回饋

「這群人」茵聲信用卡被停 遭列「信用不良」：感覺超差

相關新聞

兩大題材激勵 航海王領風騒 陽明奪成交量值雙冠王

貨櫃三雄財報將陸續公布，首先出爐的萬海（2615）交出第1季轉盈的成績，陽明（2609）及長榮（2603）的財報也備受市...

經驗顯示在利率高原期 新興主權與邊境債表現出色

美國4月非農就業數據低於預期，提升市場對於聯準會提前降息的期待，新興美元主權債近一週反彈約1.5%(截至2024/5/0...

台灣出口連6紅 是靠台幣貶值撐住？日默許「日圓弱勢」全因這理由…何時亞幣會轉強？

美元續強，美元指數周三（5/8）來到105.58，日圓匯率也持續走弱，引發亞幣競貶疑慮。

金控前四月獲利衝2,000億 可望寫歷史次高

13家金控前四月獲利出爐，已經逼近2,000億元，在僅剩富邦金尚未公布4月獲利之下，預期整體金控前四月獲利可望飛越2,0...

藍新科技結盟幣託集團 線上加密幣支付服務上路

台灣進入加密貨幣支付新時代。智冠集團旗下第三方支付業者藍新科技昨（9）日宣布，與全台最大加密貨幣交易所幣託集團合作，推出...

四大壽險累計前四月進帳552億

受惠今年以來美元升值，匯兌利益降低壽險業避險成本壓力，加上壽險持續操作海內外股票，累計前四月，已公布獲利的國泰人壽、台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。