響應全民防詐 第一銀行前進校園分享阻詐實務

隨著科技進步及AI人工智慧的加入，讓詐騙手法翻新速度加倍，第一銀行為守護客戶財產，積極落實各項反金融詐騙措施，在2023年成功攔阻詐騙案件共計365件，為民眾守下金額逾2億元，阻詐案件數及金額較2022年成長逾6成，更持續前進校園宣導防詐，5月9日於國立中央大學舉辦反金融詐騙校園說明會，將防詐意識向下擴及至莘莘學子。

根據內政部警政署統計資料顯示，18至23歲之年輕族群，是詐騙案件受害者最多的年齡層，此外，投資詐騙在2023年所造成的財損累積超過新台幣53億元，因此第一銀行以活潑、淺顯易懂的方式向大學生傳遞金融專業知識及反詐觀念，並由中央大學財金系教授暨第一銀行獨立董事黃瑞卿與第一銀行法令遵循處處長金佩華，以貼近學子身邊的新聞案件，如近期的澳豐基金投資詐騙案，以及AI人工智慧在詐騙工具上之應用，解釋投資詐騙的演進與手法，期盼藉此提升全民防詐免疫力。

第一銀行表示，未來將持續落實金融及法遵專業，從校園扎根推動反詐宣導，讓民眾及同學更加熟悉金融反詐騙相關知識，善盡金融守門員的責任，以達全民反詐騙之國家目標。

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