快訊

伸狼爪十年？高雄曲棍球教練涉嫌性騷擾多人 市府重啟調查

聯合國大會將表決巴勒斯坦會員國申請資格！外交官曝：很可能通過

旅英女指老父被詐丟3千萬房 蘆竹警證實翁已報案做筆錄

響應全民防詐 第一銀行前進校園分享阻詐實務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

隨著科技進步及AI人工智慧的加入，讓詐騙手法翻新速度加倍，第一銀行為守護客戶財產，積極落實各項反金融詐騙措施，在2023年成功攔阻詐騙案件共計365件，為民眾守下金額逾2億元，阻詐案件數及金額較2022年成長逾6成，更持續前進校園宣導防詐，5月9日於國立中央大學舉辦反金融詐騙校園說明會，將防詐意識向下擴及至莘莘學子。

根據內政部警政署統計資料顯示，18至23歲之年輕族群，是詐騙案件受害者最多的年齡層，此外，投資詐騙在2023年所造成的財損累積超過新台幣53億元，因此第一銀行以活潑、淺顯易懂的方式向大學生傳遞金融專業知識及反詐觀念，並由中央大學財金系教授暨第一銀行獨立董事黃瑞卿與第一銀行法令遵循處處長金佩華，以貼近學子身邊的新聞案件，如近期的澳豐基金投資詐騙案，以及AI人工智慧在詐騙工具上之應用，解釋投資詐騙的演進與手法，期盼藉此提升全民防詐免疫力。

第一銀行表示，未來將持續落實金融及法遵專業，從校園扎根推動反詐宣導，讓民眾及同學更加熟悉金融反詐騙相關知識，善盡金融守門員的責任，以達全民反詐騙之國家目標。

第一銀行 詐騙

延伸閱讀

新打詐四法納管虛擬資產業 要求國外幣商在台落地、做洗錢防制登記

金管會六大招 堵人頭帳戶

打詐新法來了！金管會用六大招 全面斬人頭帳戶

打詐專法今通過院會 未來七大產業需負防詐義務

相關新聞

兩大題材激勵 航海王領風騒 陽明奪成交量值雙冠王

貨櫃三雄財報將陸續公布，首先出爐的萬海（2615）交出第1季轉盈的成績，陽明（2609）及長榮（2603）的財報也備受市...

經驗顯示在利率高原期 新興主權與邊境債表現出色

美國4月非農就業數據低於預期，提升市場對於聯準會提前降息的期待，新興美元主權債近一週反彈約1.5%(截至2024/5/0...

台灣出口連6紅 是靠台幣貶值撐住？日默許「日圓弱勢」全因這理由…何時亞幣會轉強？

美元續強，美元指數周三（5/8）來到105.58，日圓匯率也持續走弱，引發亞幣競貶疑慮。

金控前四月獲利衝2,000億 可望寫歷史次高

13家金控前四月獲利出爐，已經逼近2,000億元，在僅剩富邦金尚未公布4月獲利之下，預期整體金控前四月獲利可望飛越2,0...

藍新科技結盟幣託集團 線上加密幣支付服務上路

台灣進入加密貨幣支付新時代。智冠集團旗下第三方支付業者藍新科技昨（9）日宣布，與全台最大加密貨幣交易所幣託集團合作，推出...

四大壽險累計前四月進帳552億

受惠今年以來美元升值，匯兌利益降低壽險業避險成本壓力，加上壽險持續操作海內外股票，累計前四月，已公布獲利的國泰人壽、台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。