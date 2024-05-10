全球高管：重塑供應鏈 新興市場具潛在商機

隨市場正處關稅、制裁及貿易戰爭等地緣政治風險，將可能影響建立已久的供應鏈，而流行病與氣候變遷等事件也正在增加供應鏈的風險，因此重塑供應鏈勢在必行，印度、墨西哥、東南亞、新興歐洲及部分南美洲市場將從中受惠，以及增強在全球所扮演的角色地位。

近年深耕亞洲市場的瀚亞投資，攜手PwC新加坡合作公布一份《重塑供應鏈關鍵因素：投資者的新機遇》，藉由調查來自北美、歐洲及亞洲地區的汽車、電子製造、製藥及醫療設備產業的150名企業高階主管，了解對重塑供應鏈的想法，發現他們已將再平衡供應鏈視為是2024年三大業務中的優先事項之一。

最近地緣政治事件導致許多公司與國家重新考慮供應鏈的調整，根據白皮書調查顯示，這意味著企業迫切需要重新平衡供應鏈，也將為新興市場帶來潛在的機會，調查摘要如下：

隨未來供應鏈的多元化，印度、東南亞、新興歐洲、墨西哥及部分南美洲市場的重要性將日益增強。尤其印度製造業持續蓬勃發展，企業高階主管特別認為，印度將在電子零組件、醫藥及醫療機器等供應鏈當中扮演重要角色。

●近一半（47%）的企業高階主管將重新平衡與強化供應鏈彈性，視為關鍵的業務優先事項。

●受訪者也意識到未能重新平衡供應鏈所帶來的風險。75%受訪者認為，若不重新平衡供應鏈，所面臨的潛在利潤風險將高於重新平衡的所衍生的成本，根據不同產業間的差異，若未能重新平衡供應鏈，將在未來十年導致19%至24%的利潤面臨潛在風險。

●超過四分之一（29%）的受訪企業高階主管認為，供應鏈再平衡將有機會降低成本，企業有機會從中受惠。

●近五分之一（17%）的受訪企業高階主管將再平衡視為建立降低碳排放以及提供永續性的供應鏈機會。

●高成本與缺乏執行能力被視為重塑供應鏈的兩大障礙，79%的受訪者選擇將採用策略性夥伴模式，51%則將透過併購，視為執行再平衡供應鏈的首選方式。

儘管印度、墨西哥及新興歐洲等市場在全球供應鏈中將日益增強，但這些市場占據全球或區域股票市場指數中，只占很小的權重，因為這些指數一向廣泛持有大型股票，這將可能減少分散投資與報酬機會。隨著全球供應鏈的再平衡為新興市場帶來龐大機會，瀚亞投資認為，投資人可能得考慮採取更有針對性的方法投資新興市場，以從這些動態變化帶來的報酬機會中受惠。

瀚亞投資(新加坡)執行長馬浩德Bill Maldonado表示，「隨著全球供應鏈重新平衡，投資人須意識到新興市場的潛在趨勢與影響，瀚亞投資研究投資團隊相當清楚，再平衡議題提供新興市場千載難逢的機會，也為投資人提供令人興奮的機會，有望從目前較低的估值中受益。」

PwC新加坡國際增長業務合夥人Sidharta Sircar表示，「企業高階主管明顯地考慮再平衡供應鏈且藉此提高公司抵禦外部的能力，因為若不執行再平衡，將可能會對未來收入與獲利造成負面影響。透過吸引投資與增加對全球價值鏈的參與，也為主要市場提供重要的成長機會。」 全球企業高階主管未來業務重點。(資料來源：瀚亞投資)

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