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證交所精進上市公司永續報告書管理 提升永續資訊品質

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近年全球在因應氣候變遷危機、追求永續發展的浪潮下，各界愈加重視永續資訊的揭露內容及品質，投資人及金融機構等利害關係人期望透過了解企業所面臨的ESG及氣候相關風險及機會，暨對於ESG議題的策略及行動，作為投、融資決策的重要參考。

金管會為持續推動企業實踐永續發展及精進永續資訊揭露，2023年3月28日發布「上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)」，證交所積極配合政策推動，已推出ESG數位平台，協助企業揭露ESG資訊，並將持續辦理教育宣導，助力企業培育永續人才。同時將加強企業永續資訊管理的內部控制，並審閱企業編製的永續報告書，檢視上市公司鑑別的重大主題與影響及產業永續指標等揭露情形，避免資訊不實或誇大，期能引導企業完善揭露其永續資訊。

相關提升永續資訊之措施分為四大構面，說明如下：

一、深化企業永續治理文化並將永續資訊管理納入內控制度：

1. 已訂定永續發展委員會組織規程參考範例，引導上市公司設置永續發展委員會(永續長)，並透過公司治理評鑑鼓勵編製與申報的永續報告書宜經董事會通過，以強化董事會對於永續治理的監督功能。

2. 為提升上市公司蒐集、運用、編製永續資訊之能力及品質，金管會於今年4月22日修正「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，要求上市公司應將永續資訊管理作業納入內部控制制度，並列為年度稽核計畫的必要稽核項目。證交所將配合修訂「公開發行公司內部控制制度有效性判斷參考項目」，協助企業依實務狀況建立必要的永續資訊相關內部控制制度，提高永續資訊可靠度。

二、強化永續報告書揭露品質與加強確信機構管理：

1. 針對2022及2021年永續報告書的審閱結果及建議，已公告於公司治理中心供企業參考，提升永續資訊揭露之完整性、可比較性及一致性：同時也抽核產業永續指標的會計師確信工作底稿，檢視確信程序是否符合規範，以強化確信人員的管理。

2. 今年起規劃擴大永續報告書審閱家數，並以風險基礎選擇審閱對象，審閱重點聚焦於GRI準則遵循、重大主題鑑別、氣候相關資訊及產業永續指標等四個面向；另針對發生ESG重大事件之上市公司，將即時進行審閱，檢視並追蹤其重大主題之揭露情形，期透過審閱機制提升永續資訊品質，並避免資訊不實或誇大。針對永續報告書審閱缺失，除函請上市公司補正改善外，未依規辦理者得處以違約金，情節重大者得變更其有價證券交易方法或停止買賣；必要時將另要求上市公司針對永續報告書編製流程制訂改善計劃、完成一定教育訓練時數，並得列為公司治理評鑑扣分參考，以引導企業完善揭露永續資訊。

三、推出ESG數位平台，協助揭露永續資訊：

近期已推出新版ESG數位平台，除擴增ESG指標及整合上市公司ESG資訊外，因應2025年全體上市公司均需編製永續報告書，證交所將於明年進階推出永續報告書的產製功能，以輔助企業編製及加強市場服務，暨減輕資訊揭露負擔。

四、積極辦理教育宣導，培育永續人才：

預計今年下半年舉辦永續資訊及溫室氣體盤查相關之宣導會和教育訓練課程，並對企業編製永續報告書之實務作業，提供相關指引及揭露參考範例，助力上市公司編製符合各界期望的永續報告書。證交所將持續致力健全上市公司永續資訊揭露品質及透明度，以提升我國資本市場的永續韌性與國際競爭力。

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