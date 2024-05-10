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富邦證券、櫃買中心赴越南舉辦說明會 積極推動優質企業回台上櫃

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
由櫃買中心主辦、富邦證券協辦的「企業全球化布局，前進台灣資本市場」說明會，4月24日及25日在越南平陽省、同奈省舉辦。櫃買中心總經理李愛玲（左三）、富邦綜合證券總經理郭永宜（右一）及與會貴賓於越南平陽省之說明會合影。(富邦證券/提供)
由櫃買中心主辦、富邦證券協辦的「企業全球化布局，前進台灣資本市場」說明會，4月24日及25日在越南平陽省、同奈省舉辦。櫃買中心總經理李愛玲（左三）、富邦綜合證券總經理郭永宜（右一）及與會貴賓於越南平陽省之說明會合影。(富邦證券/提供)

為使越南台商瞭解台灣資本市場的優勢，由櫃買中心主辦、富邦證券協辦的「企業全球化布局，前進台灣資本市場」說明會，於4月24日及25日在越南平陽省、同奈省舉辦。這次活動協辦單位尚有資誠聯合會計師事務所及建業法律事務所，活動吸引近30家優質台商企業參與。

櫃買中心總經理李愛玲在會中表示，越南台商因地緣政治產業鏈重組產生新的機會，但同時要面對人才招募、擴增產能、技術升級或永續轉型等現實需求，尋找有效的外部資源將是重要的課題，而台灣資本市場可以提供越南台商有利的後援。

富邦證券總經理郭永宜表示，台商在越南扎根多年，具備IPO條件和實力，藉由富邦證券提供的IPO掛牌、SPO籌資、併購財務顧問等完整服務，可協助台商與台灣資本市場接軌。台商可藉台灣資本市場的合理本益比與活絡的周轉率，有效率募集資金，同時提升企業知名度、公司價值與國際能見度。

這次活動透過越南台灣商會聯合總會總會長蔡文瑞、平陽台灣商會會長陳水石、同奈台灣商會會長田坤長的協助，以及在台北富邦銀行越南胡志明市分行行長廖志文的引薦下，拜訪當地家具、醫療設備、運動鞋及動力系統製造等台商企業，並與企業進行深度的互動與交流，讓當地台商企業對台灣資本市場有更進一步的瞭解。郭永宜進一步表示，櫃買中心近年來致力於扶植營運績效良好的企業進入資本市場，協助其籌資、增加能見度及擴大營運規模。富邦證券未來也將積極推動東南亞企業回台上櫃，成為當地台商轉型發展的最佳夥伴。

台商 資本市場 越南

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