元大銀行「老媽的多重優惠」 四重好禮一次看

時序進入5月，首波迎來的大日子莫過於母親節了，該買什麼禮物送媽媽？該帶媽媽吃什麼大餐？許多人在煩惱的同時也需要考量荷包的重量。不用擔心！孝親不必花大錢，元大銀行祭出「老媽的多重優惠」，整合信用卡、行動支付及投資理財優惠，更有機會送媽媽萬元日本旅遊刷卡金。透過一站式的寵愛計畫，獻上四重好禮給媽咪以及愛媽咪的客戶，開啟老媽的多重優惠，找優惠無須花時間，寵愛媽咪還可享回饋。

第一重：行動支付優惠，元大銀行積極與各電支業者合作，讓客戶享受多元通路的便捷性，無論是在飲食、出遊、生活購物等消費場景，甚至是校園、商圈等不同支付場域，拿起手機輕輕一「嗶」快速搞定，輕鬆消費還能享回饋。使用元大銀行帳戶綁定icash Pay至高雄夢時代消費享最高5%回饋；給還在挑選餐廳的您，使用元大銀行帳戶綁定icash Pay至台北統一時代百貨及高雄夢時代指定餐飲消費享最高10%回饋；給還在尋找各種通路優惠的您，使用元大銀行帳戶綁定全支付，眾多指定通路消費享筆筆2%回饋，還有更多場景優惠活動及適用通路站。

第二重：信用卡優惠，元大銀行寵愛媽咪無限，食、住、行、購物及育樂通通照顧到了，除了滿足媽媽們全方位的需求外，刷元大信用卡還能享回饋。享美食，至老四川鍋物消費享95折優惠，全台必勝客或肯德基消費享10%回饋，還有好康抽獎活動；享旅行，至台北圓山飯店住宿享95折起，至喜鴻旅遊購買經典沖繩行程，第二人折新臺幣3,000元；享購物，帶媽媽至101購物中心、台北統一時代百貨、台中廣三SOGO、漢神百貨等各大知名百貨公司，刷元大信用卡享滿額禮優惠。

第三重：投資理財優惠，許多媽媽們也身兼家中的「財務大臣」，掌管家中投資理財大小事，根據統計，越來越多精打細算的媽媽開始踏入定期定額、長期布局行列，元大銀行針對定期定額提供百元投資、日日扣等彈性理財工具，助攻媽媽們創造屬於自己的微笑曲線。除了好工具之外，好優惠也不能少，線上申購指定基金定期定額享終身手續費優惠0元、線上申購指定ETF定期定額享終身0.3%、線上申購指定海外債享手續費0元。

第四重：送媽媽日本旅遊刷卡金，還不是元大銀行客戶的民眾看過來，現在申辦數位帳戶完成任務享回饋！只要成功申辦鑽金數位帳戶，並綁定指定行動支付且完成任一筆直接扣款消費或儲值交易，即可享有新台幣500元回饋，還能抽萬元日本旅遊金；已經是元大銀行客戶也有福了，只要成功線上換匯任一筆美元或日圓，不限新舊戶，一樣能抽萬元日本旅遊金，換匯再享讓分優惠，美元讓3分、日圓讓0.04分，無論是想旅遊、想投資，通通享優惠。

元大銀行指出，在這個溫馨感恩的日子裡，希望透過「老媽的多重優惠」，讓媽媽們一次享受到四重優惠，感謝天下所有媽媽們的無私奉獻。元大銀行也會持續提供創新及多元化的金融服務，為客戶帶來更便利及安全的金融體驗。

商品推薦