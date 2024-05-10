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新台幣午盤貶0.2分 暫收32.462元

中央社／ 台北10日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.462元，貶0.2分，成交金額7.08億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.42元，早盤最高32.405元、最低32.5元。

外匯 新台幣

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