大陸歐線集運期貨指數繼續漲 推升航運股成台股人氣指標

被市場認為是貨櫃輪運價的先行指標歐線集運期貨指數昨天率先大漲11%，今天盤中持續走揚，漲幅維持在4%以上；推升貨櫃輪的萬海（2615）、陽明（2609）攻上漲停，長榮（2603）漲幅達9%，航運族群不只是全台最強族群，類股漲幅達6%以上，占大盤的成交比重達2成。

國內的航運者也不諱言的指出，貨櫃輪大漲的結構很簡單，中東地緣衝突無解，勢必將紅海危機影響時間拉長，已進一步扭轉今年全球貨櫃輪供、需問題；5月五一長假結束後，已經傳出客戶找不到美國線的艙位，現在都要去擠6月的船出貨，6月的價格不是不想報就是直線飆升，推估業界就會宣布要加收6月的GRI。

貨櫃三雄首季財報陸續出爐，萬海第1季獲利表現超出市場預期，不只轉虧為盈 EPS 達1.65元。今（10）日陽明將公布第1季獲利，長榮海運則預計在5月14日公布。法人分析，貨櫃輪不只是第1季獲利可期，隨著紅海危機無解，運價不斷攀高加持下，第2季獲利依舊有想像空間。

歐美補庫存需求出籠，歐美兩線艙位吃緊情況不變，分析本月運價走勢，隨著大陸五一長假開始復工，對於貨櫃的需求會陸續增加，歐洲線期貨再度大漲11%，今天指數的表現還是相當強勁，盤中漲幅達4%以上，法人認為，這是預告5月的全球貨櫃輪運價指數有望再漲一波。

根據全球海運市場重要指標指數，上海貨櫃運輸指數SCFI 來分析，自2023第四季均值1,089點，然而在2024年第一季均值2,010點，回升921點，表示運價正逐步提升中，2024年4月26日SCFI指數為1,941，顯示運價維持相當水準，將反映在每月營收表現。

歐洲市場需求增加後，推升運價走強，大陸的歐洲期貨指數再度大漲，進一步推升昨天貨櫃三雄的股價，而且整個航運股人氣強強滾，成為台股最強族群。

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