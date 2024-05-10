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兩大題材激勵 航海王領風騒 陽明奪成交量值雙冠王
貨櫃三雄財報將陸續公布，首先出爐的萬海（2615）交出第1季轉盈的成績，陽明（2609）及長榮（2603）的財報也備受市場期待，加上第2季貨櫃航商將可望迎來疫後最大行情，進一步帶旺營運，貨櫃股10日表現搶眼，萬海飆出第2根漲停，陽明更是奪下成交量、成交值雙冠王，爆量上漲逾8%，長榮也大漲逾6%。
萬海率先公布首季財報，表現超乎市場預期，單季轉虧為盈，每股純益（EPS）1.65元；接下來，陽明預計10日公布首季財報，長榮則將在下周二公布財報，市場預期可望交出不錯的營運成績。
由於第1季貨櫃運價暴漲，推升貨櫃股的營運，法人表示，在第2季缺艙、缺船、塞港、貨量大增等各種情況之下，貨櫃航商將可望迎接疫後最大行情；預估，貨櫃第2季報價歐美線雙漲之下，貨櫃三雄營運將優於首季。
台股10日開高，航運股漲勢強勁，類股大漲逾4%，由貨櫃股領漲，萬海以59.9元開高後走高，盤中再亮出漲停63.8元紅燈，成交量爆出逾8萬張。
陽明以56.4元開高走高，一度拉升至59.2元，盤中漲幅逾8%，成交量爆出逾17萬張，居盤中成交量、成交值冠軍；長榮以180.5元開高後一度拉升至190元，盤中漲幅逾6%，成交量逾3萬張。
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