惠譽信評：台灣銀行業經營環境(OE)分數「a」中長期維持不變
惠譽信評金融機構評等副總陳怡如表示，台灣銀行業高度分散將持續，近年的併購多為小型民營銀行，大型銀行如公股銀行的併購挑戰性高。高度分散與競爭使銀行大幅提升獲利及資本的空間有限。台灣銀行業經營環境(OE)分數“a“將於中長期維持不變，儘管持續增加的人均GDP將使隱含經營環境(OE)分數於2025年提升至”aa〞。
陳怡如表示，台灣純網銀於今(2024)年將維持虧損，雖收入增加但仍低於營業費用。若純網銀能透過其股東的市場地位(如生態圈) 持續獲客， 並隨法令鬆綁及內部系統建置完備， 提升客戶使用度, 則虧損可望縮小。純網銀占整體銀行業的比重將維持偏小，因其聚焦於消金放款且產品線較有限， 其引發的產業競爭應不致影響台灣銀行業的經營環境，然而因純網銀獨特的經營模式及相較一般商業銀行低的營業成本，中長期恐導致數位金融發展較落後的一般銀行流失市占率。
陳怡如說，以銀行為主體的金控公司的雙重槓桿比率(DLR)將因高現金股利發放而維持偏高；2022-2023的DLR因OCI評價損失及金控對子公司增資而上升。
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