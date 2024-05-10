惠譽信評：台灣民營銀行財務表現持續穩健

惠譽信評金融機構評等副總黃嬿如表示，台灣民營銀行具有穩定的經營環境與財務指標穩健。

黃嬿如指出，穩定的經營環境來自：1.經濟復甦; 低失業率；2.不動產放款風險可控；3.借款人集中度及利率風險趨緩

●經濟復甦：儘管台灣主要貿易夥伴美國和中國經濟下行，惟AI應用擴大而增加對相關產品的需求，惠譽預估台灣的出口成長將有助於提升經濟成長率至2024年的3.2% (2023年: 1.3%)，此將支持金融體系的穩定。低失業率及提升的國內生產毛額將有助緩解資產品質風險

●不動產放款風險可控：不動產放款品質的韌性是銀行維持穩定信用體質的關鍵；審慎的監管使不動產集中風險自2021年高點趨緩復甦的經濟成長、台商持續回流以及適切的貸放成數支撐銀行不動產相關的放款品質。溫和的升息與商用不動產需求增加亦可避免發生如美國商用不動產放款因高利率和空置率而增加的違約。

●借款人集中度及利率風險趨緩：2024年放款成長動能隨經濟復甦將小幅上升，海外放款亦將從低基期增加受評銀行借款人集中度於2023年皆下降。2022年受評銀行較大的股票和債券投資評價損失(帳列其他綜合損益)因市場利率由高點回落及增加較高收益率債券而逐漸於2023年回沖

財務指標：

●資產品質下行風險可控

資產品質將維持穩定；2024年減損放款比率可能小幅增加，主要來自紓困及海外放款；紓困放款動撥遠低於額度，主要貸放予中小企業，多數有政府保證或擔保品；海外放款和債券投資成長將持續聚焦中國以外區域。過去5年中國曝險比重下滑、美國曝險則攀升，主因供應鏈重組和美元升息。

●穩定的核心獲利

預估2024年營業獲利/加權風險性資產比率將稍降，因為交易收入從2023高基期回落。惟核心獲利將維持穩定，基於放款及手續費的成長以及溫和的信用成本。海外放款部位較大的銀行利差可能因美元預期降息稍微受壓。2023獲利提升主因低信用成本以及交易收入增加(包括換匯交易、股債交易)。2023淨利差因存款重新定價而稍降。