降息循環前 中信投信：押寶高評級策略收益債券基金聰明卡位

儘管美通膨數據高於預期，但市場認為整體通膨緩步降溫趨勢並未改變，今(2024)年美聯準會啟動降息循環仍可期。中國信託投信指出，「對的時間選對的工具」才能事半功倍，5月22日開募的中國信託高評級策略收益債券基金有別市場上的高評級債基金，70％鎖定信評A級以上債券，無異於站在債券金字塔頂端用策略迎收益，再搭配增益策略布局「明日之星（為非投資等級債）、可轉債」，有機會爭取到超額報酬。

美國聯準會降息時程不斷延後，甚至市場還傳出今年恐升息的聲音，為何現在還是進場投資級債好時點？中國信託高評級策略收益債券基金經理人房旼點出，有三大理由：第一是聯準會「升息」機率很低，目前市場共識的情境仍會是降息趨勢，最有可能在2024年9月啟動降息、7月也有5成機率、6月降息機率低，因此，6月進場後不僅可望賺債息，未來還有機會賺到降息帶來的資本利得。

房旼進一步分析，就過去經驗來看，降息循環下「債券」表現優於各類資產。觀察在2001年、2007年、2019年三次降息循環中，債券表現都明顯優於其他類資產，包括全球股市、新興股市、大宗商品。

第二大理由，債券殖利率位處相對高位，截至2024年4月15日，美債十年期的殖利率達4.72％，高於十年平均2.9％；全球綜合債券殖利率高達3.97％，也高於十年平均1.93％；全球公司債殖利率更高達5.69％、高於十年平均3.48％。高債息將提供債券很好的下檔保護。

第三大理由，在現階段高利環境下，非投資級債的違約率攀升，高評級債相對安全形成屏障。房旼強調，中國信託高評級策略收益債券基金有七成布局在高評級債券，也就是A-以上的債券，據穆迪統計1981年至2022年，高評級債券的平均違約率約在0％至0.05％，而BBB級達0.17％，都較BB級的0.89％、CCC-C級的9.09％來得低。

房旼強調，主動基金的好處就是會靈活配置、不會一成不變，當降息時會拉長存續期、升息時會縮短存續期避開利率風險，現階段基金主要配置在以美國為主要成熟國家、避開新興市場，美國比重高達近八成主要是美國債市夠深、夠廣，較多選擇，若未來歐洲率先降息的話也會考慮拉高比重。

此外，該檔基金也會有30％投資在BBB級債、非投等債（即明日之星債）、可轉債，爭取拉高收益的機會。房旼指出，明日之星債（為非投資等級債）主要會鎖定體質佳、信評可望調升至投資等級債的非投等債，而可轉債目前收益雖然不高，但當轉為股時就有股票般的收益，成長性強，是適合作衛星增益的利器。

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