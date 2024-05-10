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金管會六大招 堵人頭帳戶

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

行政院昨（9）日公布「打詐新法」，讓金管會賦予金融業、虛擬資產業者（VASP）打詐的法源依據，用六大絕招，全面斬殺人頭帳戶，包括同業照會、可疑帳戶通報、金警聯防、返還被害人款項、免除銀行業保密義務及避風港條款、及訂定罰則，一旦業者未能配合，情節重大者，最重處1,000萬元罰鍰。

金管會配合「打詐新法」，提出兩個規範主體（金融業、虛擬資產業者），四個管理標的（存款帳戶、電支帳戶、信用卡、虛擬資產帳戶），修改七條文，解決六大問題，最終目的是「斬殺人頭帳戶」。

銀行局副局長童政彰說，存款、電支和虛擬資產帳戶、及信用卡，這四個工具都不能被詐團利用，在賦予金融業、VASP業者打詐法源依據的尚方寶劍時，也會苛責業者需負起的責任。

金管會的六大防詐措施，同步要解決六大問題，包括：一、解決轉出入行之間的同業照會問題，以提早遏阻人頭戶。

二、解決尚無被害人出現的可疑帳戶問題，遏止不法交易。

三、建立金警聯防機制，解決被害人報案後，詐團金流流竄的問題。詐團的不法金流的流竄速度快，目前是銀行業接獲警方通報後，要建立聯防機制，未來賦予法源依據後，可配合警方通報後、即時圈存非法款項，阻斷不法金流。

四、解決返還被害人款項問題。童政彰坦言，過去曾有最高法院判定，銀行返還被害人款項沒有法律授權，這次入法後，可讓被害人將款項拿回來。

五、解決銀行業保密義務的問題。司法機關會向金融業調閱很多資料，或是凍結帳戶時，反被帳戶當事人主張是商業糾紛而求償，銀行多擔心違反保密義務，因此賦予銀行免除保密義務責任，鼓勵業者阻詐。

六、解決金融業未提供照會資訊、未配合通報機制等罰則。一旦不配合，處20萬至200萬元罰鍰，最重可罰1,000萬元，以督促業者法令遵循。

金管會 金融業 銀行業

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