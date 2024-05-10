金融科技小金雞搶眼 藍新科技下半年登興櫃

第三方支付業者藍新科技（7739）今年初完成公開發行，預計下半年登錄興櫃，最快明年上市櫃掛牌，揮軍資本市場。藍新科技在代收付、第三方支付等市場頗具規模，IPO計畫備受市場關注，如今又攜手幣託開啟台灣加密貨幣支付新時代，讓藍新科技再度成為焦點，而孵化這隻金融科技小金雞的幕後推手，正是智冠集團老董王俊博。

據悉，當時王俊博看好未來台灣電子支付產業前景，藍新科技也想尋求新的投資方加入壯大規模，雙方很快就達成整併的共識，當年藍新科技的年交易額約200多億元，整併過後不到四年光景，去年藍新科技的年交易額已逼近千億元大關，合作商家高達30萬家。

業界人士指出，從藍新科技近年來的發展狀況看來，王俊博確實押對寶。

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