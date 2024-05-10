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惠譽：一家純網銀明年損平

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

台灣現有三家純網銀仍處於虧損階段，惠譽信評預期，有一家明年有機會達到損益兩平，但損益兩平只是初步重要關卡，純網銀能否持續建立差異化利基，在台灣競爭激烈的金融環境中賺取合理利潤才是更大挑戰。中華信評昨對將來銀行的評等報告亦認為，在高度競爭環境下，仍需一段時間方能建立更穩定成熟的業務結構。

惠譽台灣分公司昨（9）日舉行台灣銀行業挑戰與信用展望記者會。針對純網銀對台灣銀行業的影響，惠譽台灣分公司副總經理陳怡如表示，根據2023年底數位存款帳戶統計，LINE Bank有172.5萬戶、市占率9%，將來銀行34.6萬戶、市占2%，樂天銀行20.4萬戶、市占1%。存款市占率最高的LINE Bank占比僅0.12%。

陳怡如指出，純網銀今年將維持虧損，雖收入增加但仍低於營業費用。若能透過其股東的市場地位，如生態圈等，持續獲客並隨法令鬆綁及內部系統建置完備，提升客戶使用度，則虧損可望縮小。

她強調，純網銀占整體銀行業比重將維持偏小，因聚焦於消金放款且產品線較有限，引發的產業競爭應不致影響台灣銀行業的經營環境。然而，因純網銀獨特的經營模式及相較一般商業銀行低的營業成本，中長期恐導致數位金融發展落後的一般銀行流失市占率。

至於傳統銀行，陳怡如認為，以銀行為主體的金控公司雙重槓桿比率將因高現金股利發放而維持偏高。此外，銀行業高度分散將持續，近年的併購多為小型民營銀行，大型銀行如公股銀行併購挑戰性高。高度分散與競爭使銀行大幅提升獲利及資本的空間有限，台灣銀行業經營環境分數a將於中長期維持不變。

台灣銀行 網銀 銀行業

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