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首季「嗶」支付近2兆！盼三年內拚10兆元 金管會點致勝關鍵

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。本報資料照片
金管會。本報資料照片

疫情解封，國人狂瘋海外旅遊，刷卡旅遊大爆發，推升2024年第一季國人非現金支付交易額達1.92兆元，其中光刷卡消費額已衝破兆元，兩者均同步創史上同期新高；銀行局副局長童政彰說，對2026年非現金支付交易額10兆元目標是審慎樂觀的。

金管會統計，今年首季國人非現金支付交易額1.92兆元（其中含信用卡1兆476億元），交易筆數18.97億筆，若每季都依此成長速度推算，2024年全年可達7.68兆元、及76億筆，約莫是逾七成的目標達成率。

金管會官員說，金管會對三年後、2026年底非現金支付交易達十兆元審慎樂觀，主要有三大原因，一、疫後，民眾使用非現金支付愈來愈明顯，二、有政策誘因，例如去年政府推出TPASS通勤月票，每年估有800~1100萬使用者受惠，可降低通勤族負擔也可增加非現金支付。

三、非現金支付場域更加多元，電子支付跨機構共用平台功能上線，已從轉帳、繳稅費，更進一步到跨店消費，也會提升消費支付。

金管會是在2024年初宣布非現金支付的三年目標計畫，訂定2026年底非現金支付交易筆數、交易總額要各達到80億筆、及10兆元。

金管會當時以台灣人口2350萬人推估，這三年要達到「嗶」80億筆，相當於屆時每人每年度非現金支付交易筆數要達340萬筆，等於每位國人幾乎天天都要「嗶一下」才能達標。

至於三年非現金支付交易額要達10兆元，則推算約莫每人每年度，非現金支付交易額要達42.5萬元。

若以2024年第一季成效來看，非現金支付交易筆數18.97億筆、年增24.6%，非現金支付交易金額約1.92兆元，年增15%，筆數和金額均同步改寫史上同期新高紀錄，顯示非現金支付工具已與民眾日常交通、購物及旅遊娛樂等消費息息相關。

若每季都依此成長速度推算，2024年全年可達7.68兆元、及76億筆，約莫是逾七成的目標達成率。

據數據顯示，非現金支付額中，主要仍以刷卡、ATM轉帳占了8成為大宗。據統計，光今年首季信用卡款就達1兆476億元，貢獻了55%，全年有機會續衝破四兆元大關。

信用卡 刷卡 消費 金管會

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