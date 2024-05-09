刷卡動能好熱！國人首季刷破兆元大關 寫新猷
國人刷卡動能好熱。據金管會統計，2024年3月全台國人刷卡額3,405.4億元，累計前三月已刷出1兆476億元，年增12.3%，改寫史上同期新高，銀行局副局長童政彰說，民眾使用信用卡黏著度、和習慣愈益提升，墊高國人刷卡額。
據金管會統計，2023年全年國人刷卡額是4兆1,860億元，2024年首季就已飛越兆元大關，若依此速度成長，2024年仍有機會續寫逾4兆元佳績。
國人刷卡熱有助推升發卡銀行簽帳手續費，已有法人看好，加上今年股債市走揚，推升財管動能，國銀今年手續費收入可望維持中高位數成長。
據金管會統計，今年前三個月，每月刷卡額都逾3,000億元，前一次刷卡額低於3,000億元是去年4月，顯示已連續11個月、月月刷卡額都破3,000億元，也意味著民間消費動能續航。
近年每月平均刷卡額已從2,500億元，遞增到3,000億元、2024再進一步遞增到3,500億元，金管會認為，這也跟國人愈來愈習慣刷卡、及發卡行推出諸多優惠促銷活動有關。
金管會公布3月國銀簽帳金額3,405.4億元，月增5.8%、年減1.8%，月增是因3月都是正常交易日，年減則是因去年228有四天連假、入帳日遞延到3月，但今年則沒有，才會呈現刷卡額年減狀況。
累計前三月刷出1兆476億元，首見第1季就飛越兆元大關，也是信用卡史上同期新高。
若以前五大發卡行來看，中信銀首季刷1,734億元續居刷卡王、年增13%，國泰世華銀1,634.5億元緊追，季軍是北富銀刷1,430億元，年增五成、刷卡動能最強。
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