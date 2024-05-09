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臺灣銀行首創 學貸客戶可線上開立數位帳戶

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
臺灣銀行推出創新學貸客戶核身機制開立數位帳戶。圖／臺灣銀行提供
臺灣銀行推出創新學貸客戶核身機制開立數位帳戶。圖／臺灣銀行提供

學貸族不用再為了開立帳戶而請假，也不用擔心線上開戶缺乏身分驗證的資料。即日起，臺灣銀行推出創新的核身機制，台銀就學貸款客戶只要憑藉貸款資料，就能輕鬆開立數位帳戶，此項創新機制已獲得金管會核准業務試辦，是銀行將貸款KYC資料運用於數位存款開戶核身使用的首例。

數位帳戶已經開放多年，民眾可以使用自然人憑證 、金融卡或他行的臨櫃帳戶資訊等方式開立數位帳戶，據統計以他行的臨櫃帳戶來開立數量最多。

臺灣銀行表示，使用者體驗是影響開戶的關鍵因素，因為無卡驗證最方便，但這忽略了沒有銀行帳戶的學生族群。

臺灣銀行此次提出的創新機制，就是從原本存款身分核驗的思維，180度反轉為從放款身分核驗角度出發，解決學生族群沒有銀行臨櫃帳戶而無法開立數位帳戶的不便。

對銀行來說，利用學生申請貸款時已實際到分行臨櫃對保，相關身分資料經行員當面確認，相較於電信業門號或他行臨櫃帳戶的驗證資料，更能夠掌握身分認證風險。

對於學生來說，多數仍無現行開放的核身工具，提供學生使用學貸資訊進行無卡核驗，將大幅提升學生的開戶便利性，增加學生與銀行的往來互動，提早進行財務規劃。

臺灣銀行為了鼓勵客戶申辦數位帳戶，不僅將新台幣數位帳戶存款10萬元內之活存利率加碼至2.075%，更端出高達每月99次的網銀跨行轉帳免手續費優惠。

多年來臺灣銀行積極優化就學貸款客戶的金融服務流程，此次學貸學生能夠透過創新的模式開立數位存款帳戶，將有助於達成普惠金融的目標。

升學 學貸 數位帳戶 臺灣銀行 金管會

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