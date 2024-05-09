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世紀風電43億元聯貸案 彰化銀行主辦完成簽約

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
彰化銀行統籌主辦世紀風電43億元聯貸案，9日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄（左）代表銀行團與世紀風電董事長賴文祥完成簽約。圖／彰化銀行提供
彰化銀行統籌主辦世紀風電43億元聯貸案，9日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄（左）代表銀行團與世紀風電董事長賴文祥完成簽約。圖／彰化銀行提供

彰化銀行（2801）統籌主辦世紀鋼集團旗下綠能產業世紀離岸風電設備股份有限公司（2072）新台幣43億元聯合授信案，已成功完成募集，於9日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長凌忠嫄代表聯貸銀行團與世紀風電董事長賴文祥共同完成簽約。

本次聯貸案結合行政院核定的「國家融資保證機制 」，協助世紀風電取得承攬海龍2A離岸風場水下基礎工程所需資金，由彰化銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，並在土地銀行、華南銀行、臺灣企銀 、合作金庫、第一銀行及兆豐銀行等金融機構的踴躍參與下，不僅順利籌組完成且超額認購，展現銀行團對世紀風電營運與未來發展，高度肯定與支持 。

世紀風電隸屬世紀鋼集團，集團為響應政府風電國產化、支持台灣離岸風電產業發展，於2017年成立專門從事離岸風電水下基礎建置之子公司，主要生產套管式水下基礎（Jacket），其台北港廠區占地50公頃，為離岸風電水下基礎領域的先驅及引領者，在國產水下基礎市場之市占率高達七成，為國內外風場開發商指名的合作夥伴。

彰化銀行表示，本次聯貸案加入連結ESG指標利率調整機制，以鼓勵世紀風電減少用電量、用水量、溫室氣體排放及提升公司治理評鑑等ESG目標。

兆豐銀行 彰化銀行 離岸風電

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