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嗶支付當道！刷卡額3個月破兆元大關 創同期新高

中央社／ 台北9日電
金管會統計，今年首季非現金支付交易金額達新台幣1.92兆元，年增15.15%，其中過半來自信用卡貢獻；首季信用卡簽帳額達1兆475億元，創史上同期新高，年增12.32%。。本報資料照片
金管會統計，今年首季非現金支付交易金額達新台幣1.92兆元，年增15.15%，其中過半來自信用卡貢獻；首季信用卡簽帳額達1兆475億元，創史上同期新高，年增12.32%。。本報資料照片

嗶支付日漸盛行，金管會統計，今年首季非現金支付交易金額達新台幣1.92兆元，年增15.15%，其中過半來自信用卡貢獻；首季信用卡簽帳額達1兆475億元，創史上同期新高，年增12.32%。

力拚讓台灣非現金支付更普及，金管會今年初公布新目標，力拚2026年非現金支付交易金額達10兆元，非現金支付交易筆數達80億筆。

金管會今天公布，今年首季非現金支付交易筆數達18.97億筆，年增20.64%，非現金支付交易金額達1.92兆元，年增15.15%。

所謂非現金支付，包括信用卡、儲值卡、電子支付、ATM轉帳、票交所ACH及全國繳費網等，今年首季非現金支付衝出1.92兆元，其中有過半由信用卡所貢獻。

今年3月信用卡簽帳額達3405億元，年減1.88%，主因去年228有4天連假，民眾刷卡後店家遞延至3月請款，墊高2023年比較基期；累計今年首季信用卡簽帳額高達1兆475億元，創史上同期新高，年增12.32%。

根據金管會統計，截至今年3月底止，國內共32家信用卡發卡機構，總流通卡數達5891萬張，月增4萬張，總有效卡數達3796萬張，月增5萬張，3月底平均活卡率為64.44%，月增0.04個百分點。

金管會銀行局副局長童政彰觀察，從刷卡額走高，可見民眾使用信用卡消費力道持續成長，整體而言，民眾對信用卡及電子支付等非現金支付黏著度均持續提高。

另一大影響則是生活型態轉變，童政彰表示，尤其是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，民眾對非現金支付使用度更加普及，加上政府透過如TPASS等助力民眾善用嗶支付，未來將持續推廣，努力打造友善的非現金支付環境。

信用卡 儲值卡 刷卡 金管會

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