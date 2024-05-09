股匯齊跌 新台幣連3黑收32.46元

美國聯準會官員接連放鷹，激勵美元指數走揚，美股則漲跌互見。台灣股匯市今天同步下挫，新台幣續貶、回測32.5元關卡，今天收在32.46元，貶5.2分，匯價連3跌，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至12.445億美元。

美國聯準會官員近日相繼放出偏鷹言論，認為需要維持高利率更長時間，以對抗通膨，美元指數獲得支撐，美債殖利率也回升，金融市場觀望氣氛轉濃。

台股今天震盪走低，終場下挫139.74點，收在20560.77點，驚險守住5日線約20553點。

新台幣兌美元今天以32.41元開出後，匯價陷入盤整，午後隨著日圓貶勢擴大，新台幣難以獨善其身，逐步靠向32.5元，盤中最低觸及32.465元。

外匯交易員分析，最近市場缺乏新的題材，交投量能轉弱，新台幣主要隨國際匯市波動，如果亞幣繼續貶值，新台幣也將測向32.5元的重要心理關卡。

不過外匯交易員指出，日本央行態度有轉鷹跡象，是否會再釋出更明確態度、市場又如何反映，相當關鍵，因為新台幣跟著亞幣走，如果人民幣、日圓回穩，亞幣就能站穩腳跟，反之若市場不領情，日圓又再暴跌，新台幣難脫續貶命運。

央行統計，美元指數今天小升0.04%，亞幣普遍走弱，新台幣下跌0.16%，日圓下挫0.32%，韓元暴跌0.63%，人民幣相對有撐，微升0.01%。

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