快訊

再生醫療是什麼？雙法草案初審通過 三大爭議一次看

股匯齊跌 新台幣連3黑收32.46元

中央社／ 台北9日電
新台幣示意圖。來源／Ingimage
新台幣示意圖。來源／Ingimage

美國聯準會官員接連放鷹，激勵美元指數走揚，美股則漲跌互見。台灣股匯市今天同步下挫，新台幣續貶、回測32.5元關卡，今天收在32.46元，貶5.2分，匯價連3跌，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至12.445億美元。

美國聯準會官員近日相繼放出偏鷹言論，認為需要維持高利率更長時間，以對抗通膨，美元指數獲得支撐，美債殖利率也回升，金融市場觀望氣氛轉濃。

台股今天震盪走低，終場下挫139.74點，收在20560.77點，驚險守住5日線約20553點。

新台幣兌美元今天以32.41元開出後，匯價陷入盤整，午後隨著日圓貶勢擴大，新台幣難以獨善其身，逐步靠向32.5元，盤中最低觸及32.465元。

外匯交易員分析，最近市場缺乏新的題材，交投量能轉弱，新台幣主要隨國際匯市波動，如果亞幣繼續貶值，新台幣也將測向32.5元的重要心理關卡。

不過外匯交易員指出，日本央行態度有轉鷹跡象，是否會再釋出更明確態度、市場又如何反映，相當關鍵，因為新台幣跟著亞幣走，如果人民幣、日圓回穩，亞幣就能站穩腳跟，反之若市場不領情，日圓又再暴跌，新台幣難脫續貶命運。

央行統計，美元指數今天小升0.04%，亞幣普遍走弱，新台幣下跌0.16%，日圓下挫0.32%，韓元暴跌0.63%，人民幣相對有撐，微升0.01%。

外匯 新台幣 美國聯準會

延伸閱讀

華爾街這波漲勢是真的？分析師：下周CPI恐激發美股「4反應」

三大法人買超 專家：台股偏多震盪

美債殖利率跌定了？推升殖利率「3力量」全面翻轉 最後1哩路恐顛簸

金控股淨值連二季回升 法人看好這三檔

相關新聞

卸任後接台灣金董座？傳金管會黃天牧將接替沈榮津 財政部這樣說

傳出預計在今年5月20日卸任的金管會主委黃天牧，將會接替沈榮津，出任財政部轄下台灣金控董事長。對此，財政部政務次長阮清華...

惠譽：純網銀損益兩平為頭關 建立利基才是挑戰

惠譽信評今天表示，預期台灣1家純網銀明年有機會達到損益兩平，不過，損益兩平只是初步重要關卡，純網銀能否持續建立差異化的利...

金管會研議保障型商品種類 建議司法排除強制執行

立法院司法及法制委員會今天臨時提案通過請司法院會同金管會訂定保單強制執行參考原則，金管會今天表示，將研議訂定適合排除執行...

股匯齊跌 新台幣連3黑收32.46元

美國聯準會官員接連放鷹，激勵美元指數走揚，美股則漲跌互見。台灣股匯市今天同步下挫，新台幣續貶、回測32.5元關卡，今天收...

想買特殊號碼鈔券？央行公開第24期拍賣內容 投標金額設定有技巧

中央銀行再度釋出特殊號碼鈔券拍賣，央行公布第24期公開拍賣特殊號碼鈔券內容，投標時間為5月23日10時起至5月28日上午...

今年首次特殊號碼鈔券拍賣開跑！央行揭露「最夯號碼」

中央銀行委請台灣銀行於5月23日上午10時起至5月28日上午10時止，公開拍賣第24期公開拍賣特殊號碼鈔券，採網路投標方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。