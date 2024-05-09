中華信評：將來銀行追求高速發展策略 資本緩衝空間足

中華信評給予純網銀將來商業銀行的長期發行體信用評等為「twA+」，短期發行體信用評等為「twA-1」。評等展望為「穩定」。中華信評認為，未來二至三年將來銀行將追求高速成長策略，以擴大業務範圍並分散商品種類。不過，該行可能會於成長期間產生損失。在台灣高度競爭的銀行業環境下，仍需更多年方能建立更穩定且成熟的業務結構。

報告指出將來銀行資本實力將在高速成長期間下滑，但緩衝空間應仍充足。中華信評認為，儘管未來二至三年，資本水準評估結果將隨著業務強勁成長與因此產生的營運損失而從非常強等級調降至強等級，該行應仍可在審慎資本政策下維持充裕的資本緩衝空間。將來銀行的兩大股東中華電信（2412）與兆豐銀行均對其資本需求給予高度支持。

中華信評認為，將來銀行在其營運初期階段採取的快速擴張與動態商品提供策略情況下，將需要一段時間驗證授信部位的資產品質。此外，純網銀營運的主要風險還須考量資安風險與網路風險，此類風險在快速變化的虛擬經營環境中仍有待驗證。

營運狀況方面，中華信評認為，與國內銀行的平均水準相比，未來二至三年將來銀行的營運狀況仍將較平均為弱。這點反映出該行因身為新進業者而較為有限的營運規模、仍處於發展階段的企業價值、以及持續演進的客戶基礎。根據該行營運計畫，該行的資產規模在2026年底前在國內整體銀行業中的占比仍屬偏小。將來銀行在台灣高度競爭的銀行業環境下，仍需一段時間方能建立更為穩定且成熟的業務結構。

中華信評認為，該行未來二至三年的業務穩定性將與台灣其他小型區域性銀行相當。不過業務集中度和產品分散性低於產業平均水準，這是因為該行的純網銀性質以及營運初期有限的產品線，導致其企金業務可能仍將侷限於對某些產業的聯貸案上。將來銀行已於2024年第1季推出其銀行重點產品，且中華信評預期，未來二至三年該行的利差與手續費收入將呈現持續改善之勢，同時具更高利潤率的新業務亦將有所成長。該行的兩大主要股東中華電信與全聯福利中心在台灣擁有非常強大的零售客戶群，而將來銀行也因此獲得交叉銷售與在未來擴大個金業務的潛在商機。

將來銀行於2022年3月起開始營運，為主管機關核准設立的三家純網銀之一。該行的主要股東為中華電信（46.3%）、兆豐銀行（26%）、新光人壽（10.6%）、全聯福利中心（9.9%）以及凱基銀行（5.2%）。

商品推薦