想買特殊號碼鈔券？央行公開第24期拍賣內容 投標金額設定有技巧
中央銀行再度釋出特殊號碼鈔券拍賣，央行公布第24期公開拍賣特殊號碼鈔券內容，投標時間為5月23日10時起至5月28日上午10時止，看好你想要的組合後在投標時間內上網下標，28日投標時間結束後，就會立刻開標，央行表示，根據經驗，得標金額平均約為面額的2.29倍。
央行發行局長鄧延達表示，第24期公開拍賣特殊號碼鈔券採網路投標方式，拍賣壹佰圓、伍佰圓、壹仟圓的特殊號碼流通鈔券共126組（共3542張），詳細拍賣內容及作業規定，5月13日起至28日止，可至台銀的「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」（https://nebank.bot.com.tw/ACBid/Pages/Default.aspx）查詢。
鄧延達表示，特殊號碼鈔券拍賣自101年開始舉辦至今，有穩定的客群，每次拍賣組數約有120組上下，目前拍賣頻率約為一年兩次，第23期有幾組被棄標的組合，也納入本期拍賣。
鄧延達表示，號碼組合以111111、222222、333333到999999的號碼組合比較受歡迎，有同花大順的感覺，雖然受歡迎的鈔券號碼組合一直以來沒有太大差異，但鈔券的字軌部分，卻能賦予更多意義，例如，買一組字軌有「lu」的特殊號碼鈔券組合，送給姓呂的朋友當生日禮物，或恭喜升遷。
央行統計，第23期拍賣業績總收入約501萬元，淨收入約263萬元，拍出最高價的一組是500元加1000元的組合，得標價11萬1888元，該組合底價為8萬4千元；從第1期至第23期，特殊號碼鈔券拍賣總收入1億571萬元，淨收入7465萬元。
每組組合的底價訂定方式，是鈔券面額總合2倍，觀察年得標情形，得標價至少是鈔券組合面額的2.29倍，可提供志在必得的投標者參考，不過，由於下標時不會知道其他人的出價，因此也不乏有人後悔投標金額太高，而決定棄標。
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