快訊

日本自衛隊運輸機「飛到一半窗戶脫落」 緊急降落新潟機場

想買特殊號碼鈔券？央行公開第24期拍賣內容 投標金額設定有技巧

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
新台幣特殊號碼鈔券維持不錯的買氣，第24期將於5月23日起開放投標，央行透露投標金額小技巧。記者陳儷方／攝影
新台幣特殊號碼鈔券維持不錯的買氣，第24期將於5月23日起開放投標，央行透露投標金額小技巧。記者陳儷方／攝影

中央銀行再度釋出特殊號碼鈔券拍賣，央行公布第24期公開拍賣特殊號碼鈔券內容，投標時間為5月23日10時起至5月28日上午10時止，看好你想要的組合後在投標時間內上網下標，28日投標時間結束後，就會立刻開標，央行表示，根據經驗，得標金額平均約為面額的2.29倍。

央行發行局長鄧延達表示，第24期公開拍賣特殊號碼鈔券採網路投標方式，拍賣壹佰圓、伍佰圓、壹仟圓的特殊號碼流通鈔券共126組（共3542張），詳細拍賣內容及作業規定，5月13日起至28日止，可至台銀的「新台幣特殊號碼鈔券拍賣專區」（https://nebank.bot.com.tw/ACBid/Pages/Default.aspx）查詢。

鄧延達表示，特殊號碼鈔券拍賣自101年開始舉辦至今，有穩定的客群，每次拍賣組數約有120組上下，目前拍賣頻率約為一年兩次，第23期有幾組被棄標的組合，也納入本期拍賣。

鄧延達表示，號碼組合以111111、222222、333333到999999的號碼組合比較受歡迎，有同花大順的感覺，雖然受歡迎的鈔券號碼組合一直以來沒有太大差異，但鈔券的字軌部分，卻能賦予更多意義，例如，買一組字軌有「lu」的特殊號碼鈔券組合，送給姓呂的朋友當生日禮物，或恭喜升遷。

央行統計，第23期拍賣業績總收入約501萬元，淨收入約263萬元，拍出最高價的一組是500元加1000元的組合，得標價11萬1888元，該組合底價為8萬4千元；從第1期至第23期，特殊號碼鈔券拍賣總收入1億571萬元，淨收入7465萬元。

每組組合的底價訂定方式，是鈔券面額總合2倍，觀察年得標情形，得標價至少是鈔券組合面額的2.29倍，可提供志在必得的投標者參考，不過，由於下標時不會知道其他人的出價，因此也不乏有人後悔投標金額太高，而決定棄標。

台銀 央行 新台幣

延伸閱讀

延續香港「朱哥哥」的愛 她成為展望會資助人 守護孟加拉兒童

50元硬幣發行超過30年！ 還記得50元紙鈔長怎樣嗎？

T1聯盟／復出轟34分率特攻獲勝 阿巴西：最棒生日禮物

HowHow迎35歲生日 罕放閃鄧福如「貼臉摟腰」網嘆：又贏了

相關新聞

卸任後接台灣金董座？傳金管會黃天牧將接替沈榮津 財政部這樣說

傳出預計在今年5月20日卸任的金管會主委黃天牧，將會接替沈榮津，出任財政部轄下台灣金控董事長。對此，財政部政務次長阮清華...

想買特殊號碼的鈔券嗎？投標金額設定有技巧

中央銀行再度釋出特殊號碼鈔券拍賣，央行公布第24期公開拍賣特殊號碼鈔券內容，投標時間為5月23日10時起至5月28日上午...

今年首次特殊號碼鈔券拍賣開跑！央行揭露「最夯號碼」

中央銀行委請台灣銀行於5月23日上午10時起至5月28日上午10時止，公開拍賣第24期公開拍賣特殊號碼鈔券，採網路投標方...

新台幣貶5.2分 收32.46元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.46元，貶5.2分，成交金額8.77億美元

員工新福利！台新金推動「健康檢查補助可遞延累計」

新冠疫情爆發後，民眾健康意識普遍上升，開始更關注自身飲食及運動健康，也更樂意透過健檢來了解身體狀況，希望能夠預防疾病或提...

看好彰化潛力！北富銀二林分行嶄新開幕 攜手富證提供多元優質服務

台北富邦銀行為推動地方發展、深化在地經營，於彰化縣二林鎮開設新據點「二林分行」，9日正式開幕，由北富銀副董事長韓蔚廷親自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。