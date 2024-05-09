今年首次特殊號碼鈔券拍賣開跑！央行揭露「最夯號碼」

中央銀行委請台灣銀行於5月23日上午10時起至5月28日上午10時止，公開拍賣第24期公開拍賣特殊號碼鈔券，採網路投標方式，拍賣100元、500元及1,000元特殊號碼流通鈔券共126組，共計3,542張。央行發行局局長鄧延達說明，系列組合中，「111111、222222到999999」6位數同數字的鈔券，通常是最受民眾青睞。

此次臺灣銀行將自本年5月13日至5月28日於該行網站「新臺幣特殊號碼鈔券拍賣專區」，詳細刊載網路拍賣業務之作業規定，歡迎民眾上網查閱。此外，為便利民眾投標及查詢，臺灣銀行將於本年5月13日至5月15日於報紙刊登網路拍賣公告資訊。

央行特殊號碼鈔券受歡迎，根據央行統計，上一期總得標金額501萬0684元，淨收入263萬1,223元。總計101年10月9日啟動第一期拍賣開始到至上一期，總拍賣收入累計1億0571萬8,874元，淨收入7,465萬7,274元。

央行說明，上一期最高得標金額組合為500元與1,000元組合，標售11萬8,888元，底價為8萬4,000元，顯見投標人也是用傳統吉祥數字投標，央行解釋，500元與1,000元組合底價原本就比較高，各1全套、總計2全套，總共56張，底價達8萬4,000元，每全套號碼組合數字為000001、000008、000088、000888、008888、088888、100000、111111、123456、168168、168888、 200000、222222、300000、333333、400000、444444、500000、555555、600000、654321、666666、 700000、777777、800000、888888、900000、999999。

鄧延達解釋，央行一年會標售兩次特殊號碼鈔券，今年是第一次標售，每次標售組數通常維持在120組上下，張數計入前一次棄標，棄標原因通常是民眾認為當初投標金額過高，對於近年投標買氣，央行表示都算滿意，民眾投標金額通常為面額倍數超過兩倍，多落在2.29倍。

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