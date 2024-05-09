遠雄人壽推新健檢型外溢保單 最高享有1.1倍保障

根據行政院主計總處統計，國人不健康餘命約為8年，女性則比男性多出近2年，關鍵就在運動量不足，若從年輕時定期透過健檢發現自身健康風險，就可以提早從飲食及運動維持健康生活。母親節將屆，遠雄人壽建議不論哪個年齡層的媽媽，皆可選擇健檢型外溢保單，督促自己更注重健康，常保青春美麗。

遠雄人壽為國人建構完整的保險保障，持續推廣健康促進的觀念，推出連結良好體況的外溢商品「遠雄人壽雄有溢85精選傷病定期保險（CR1）」，創造越健康、越有利的正向循環。雄有溢是一張多保障功能兼具健康檢查福利的保險，第二保單年度起，遠雄人壽會通知保戶前往指定醫療院所進行體檢，檢查項目包括身體質量指數（BMI）、總膽固醇、空腹血糖等7項，符合健康數值後，第三保單年度起，S級體位享有1.1倍保障、A級體位享有1倍保障，健康帶來的福利完全看得見。

「雄有溢」將40種常見傷病分類，讓保戶享有不同級別的保障。以癌症而言，若第二保單年度起，經醫師診斷確定癌症初期、癌症輕度、癌症重度，分別可給付5%、10%、100%的「精選傷病保險金」，合計最高可給付保險金額的115%。此外，「雄有溢」提供一次性給付的理賠金，讓保戶更能自由運用各項醫療或照顧支出，申請理賠也省去準備各種收據、費用明細的困難，只需提供確診依據，如診斷書及癌症病理切片報告等，理賠更加單純。

「雄有溢」提供10、15、20年的繳費期，最高可投保至500萬元（15歲以下及51歲以上為300萬元），繳費期滿、保障久久。在照顧健康之外，身故、完全失能、生存也有相對應的保障，建構多層次的防護網。如成年人身故理賠金則依保單價值準備金或總繳保險費1.06倍取大者計算，若維持良好體態為「S級體位」，保障再乘以1.1倍，照顧自身健康的同時，將愛遺留家人。健康體魄就是人生最大的財富！保險年齡屆滿84歲時，雄有溢提供「滿期保險金」，讓長壽的喜悅錦上添花，照顧老後生活。

母親節前夕，遠雄人壽提醒每位女性寵愛自己，就從完整保障規劃開始，選擇具有健康促進功能，如包含保費優惠、保額增值、附加服務等內容的保險商品，能讓努力保持健康的自己享受額外實質好處，而具有健康、生存或身故多重保障的商品，也比單一保障類別，更能因應人生階段的不同變化，獲得全面防護。

商品推薦