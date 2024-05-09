母親理財術！利變型壽險保單兼顧「保值」和「增值」

根據內政部公布的「2022年簡易生命表」，國人的平均壽命為79.84歲，其中男性76.63歲、女性83.28歲。另外，與聯合國公布2020年全球平均壽命比較，我國男、女性平均壽命分別高於全球平均水準6.7歲及8.6歲。隨著台灣高齡社會的來臨，加上女性平均壽命較男性長，面臨健康、財務風險的時間也隨之變長，因此，在母親節將至之際，新光人壽建議，媽媽們或子女們可為自己或母親們選購兼顧「保值」和「增值」功能的「美元利變壽險」保單做為母親節禮物，利用保單的多元資產配置、回饋分享金等特性，來滿足自身的保障並累積資產，並進一步做好資產傳承，以及防範高齡詐騙的發生，為自己和家人創造美滿的未來。

新光人壽指出，利率變動型壽險是一種具有宣告利率機制的保險商品，與傳統固定利率壽險不同。當宣告利率大於預定利率時，則有機會享有「增加回饋金」，藉以增加保障及保單價值。此外利率變動型壽險還提供高額的壽險保障，補足不可預見的風險缺口，守護家人生活無虞，兼具壽險保障及資產累積的效果。

舉例來說，以40歲的洪媽媽有一兒一女，多年來省吃儉用，存下100萬美元，直接均分給孩子，每人可各得50萬美元。若她善用利變型壽險保單做保障規劃，效果又如何呢？

假設她投保繳費期間6年期的「新光人壽美鑫傳富外幣利率變動型終身壽險（定期給付型）」，基本保險金額82萬美元，增加回饋金給付方式選擇購買增額繳清保險為例，折扣後年繳保險費約為4萬美元。假設在宣告利率3.95%均維持不變且持續繳交保險費的情況下，若80歲時不幸辭世，身故保險金約100萬美元，子女可選擇一次領取，各領取約50萬美金；若投保當時有約定身故保險金採分期定期給付，子女可先一次領取20%，領取約20萬美金，剩餘80%分20年領取，每年領取約5萬美金，合計領取約100萬美元，加上之前一次領取20萬美金，總計可領取約120萬美金，亦即子女合計各自可領取約60萬美元。洪媽媽透過利率變動型壽險，滿足財富傳承和規劃退休生活的需求，亦可透過保單本身分期定期給付保險金之設計，同步規劃子女未來數年的現金流。

新光人壽表示，利變型壽險保單還具有保障強化、風險轉嫁的特性，媽媽想要無後顧之憂地迎接退休生活，不可缺少穩定現金流，建議媽媽們透過「利率變動型壽險」做為規劃自己退休保障之工具，力抗長壽可能伴隨的財務或健康風險，讓自己與家人在未來生活中擁有堅實的依靠。

為了嘉惠天下辛苦的媽媽並配慶祝龍年寶寶的誕生，新光人壽特別準備了龍寶寶專屬的誕生禮三選一，禮物包含了奇哥純棉洞洞毯（大）、奇哥嬰兒奶瓶／食物加熱器、奇哥童趣不鏽鋼餐具禮盒，市價最高1,280元，歡迎保戶／非保戶的媽媽來免費申請。

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