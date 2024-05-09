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員工新福利！台新金推動「健康檢查補助可遞延累計」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金控宣布全集團員工皆享有「健康檢查補助可遞延累計」福利，為第一個全面提供健檢遞延福利的金控集團。台新金控／提供
台新金控宣布全集團員工皆享有「健康檢查補助可遞延累計」福利，為第一個全面提供健檢遞延福利的金控集團。台新金控／提供

新冠疫情爆發後，民眾健康意識普遍上升，開始更關注自身飲食及運動健康，也更樂意透過健檢來了解身體狀況，希望能夠預防疾病或提早發現治療。台新金控（2887）傾聽員工心聲，宣布全集團員工皆享有「健康檢查補助可遞延累計」福利，若該年度健檢補助額度未使用，可保留合併至下一次健檢使用。兩次合計的補助金額可讓員工依自身健康情況，選擇更符合所需的進階方案，成為第一個全面提供健檢遞延福利的金控集團。

台新在疫情期間透過內部調查發現，許多員工因擔心感染COVID-19而盡量避免出門和前往醫院，同時錯失公司提供的年度健檢補助機會。一般員工逾期未使用健檢福利則視為放棄，而隨著疫情緩解，員工們紛紛反映之前錯失的健檢機會實在可惜。因此，台新金控於2023年率先回應員工需求，試辦「健康檢查補助可遞延累計」創新措施，獲得員工好評。今年更擴大實施至所有子公司，萬名員工均可享受健檢補助可遞延之福利。並加碼提高基層員工健檢補助額度，讓員工能有更多元且全面的健檢項目選擇。此外，員工家庭成員包括配偶、子女及父母，也均可享有特約健檢醫院的檢查服務項目優惠價格。

台新金控表示，長期鼓勵員工參與健康活動，員工可依各活動辦法報名參加或申請相關補助，如：路跑、健身房、體適能檢測、營養手作DIY、淨灘、淨山、觀賞籃球賽事…等活動，戮力打造健康生活平衡的幸福職場。近年台新金控人力資源發展管理屢獲國內外多項大獎肯定，除連續6年榮獲「HR ASIA Magazine」頒發「亞洲最佳企業雇主大獎」外，今年更勇奪「亞太區史蒂夫商業大獎」之「創新人力資源管理獎」金獎。台新表示，未來將繼續積極與員工溝通，因應內部需求心聲及外部環境變化敏捷調整，提供更貼近員工期待的職場體驗，持續打造最佳雇主品牌。

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