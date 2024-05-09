金管會主委黃天牧 傳將出任台灣金董事長

有媒體報導指出，預計在今年5月20日卸任的金管會主委黃天牧，在行政院長卓榮泰等決策高層安排下，將會接替行政院副院長沈榮津，出任台灣金董事長；據了解，此消息日前早從業界傳開，但遲未獲得進一步證實。

一位金融圈高層說，此消息是5月初在業界就有聽聞，有人認為由黃天牧接任行政院副院長身分轉任、象徵地位愈來愈高的台灣金董座，對黃天牧是一大肯定。

但也有人認為，在未卸任前、就傳出此安排，似乎消息過早曝光，可能也將對黃天牧造成困擾。

也有另一位權威人士稱，尚未聽聞有此安排，對此消息一無所悉。

金管會官員都受限旋轉門條款限制，三年內禁止到民營金融機構，使台灣金、土銀、中國輸出入銀行等國營事業，或是金管會等周邊單位，成了這些卸任官員的唯一出路。

台灣金歷任董事長也不乏金管會官員轉任，如張秀蓮、李紀珠，最高位是金管會副主委轉任，一旦拍板由黃天牧轉赴台灣金控董事長，將是金管會20年來首位由金管會主委轉赴金控董座者。

若轉任台灣金董事長後，黃天牧可否進一步接任銀行公會理事長？目前銀行公會理事長是兆豐金董事長雷仲達，若要接任，可能得又需做重新改選。

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