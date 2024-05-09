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凱基證券關心弱勢連續四年獲獎 綿延愛心捐助花蓮賑災

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

凱基證券捐助之凱基慈善基金會以關懷弱勢為宗旨，落實急難救助精神投入新台幣600萬元協助403花蓮震災重建及救助計畫，而凱基證券員工在公司推動ESG理念下，亦積極響應小額捐款活動透過凱基慈善基金會幫助花蓮震災，並持續參與凱基慈善基金會舉辦之各項公益活動回饋社會，其中長期支持認購庇護工場產品，連續四年獲桃園市勞工局「鼓勵企業訂購桃園庇護工場產品競賽」頒予金質獎表揚，肯定凱基證券員工熱心公益、協助弱勢族群不落人後的精神。

花蓮0403強震造成多處房屋、機構損毀及人員傷亡，凱基證券透過凱基慈善基金會協助受地震影響的花蓮門諾醫院、凱歌園少年中途之家及黎明教養院等單位復原重建，幫助相關人員恢復正常生活，藉此串聯愛心幫助更多需要關懷的受災民眾，凱基證券並號召同仁捐款，由凱基慈善基金會協助執行地震災後捐助計畫，凱基證券總經理方維昌表示「相信每一份力量都將對災區重建工作產生巨大影響，每一元金額都可以幫助受災民眾和家屬度過艱難時刻。」希望讓捐款發揮最大效用，善盡企業社會責任。

此外，凱基證券員工連續十年支持愛心麵包認購活動，不但協助身心障礙院生有穩定工作機會，更有許多員工將購買之愛心烘焙品轉捐贈給育幼院、弱勢社區和偏鄉學校等，凱基慈善基金會執行長曾錦隆指出「這讓一份愛心不只協助了庇護工場院生，也幫助其他需要關懷的族群。」樂桃桃庇護工場也表示「感謝凱基證券員工的愛心，讓學員有份穩定的工作，就像戲劇『我們與惡的距離』中所描述的，社會上有很多身心障礙者需要被關懷。」而庇護工場員工小玟則開心道謝，因為凱基證券員工長期認購烘焙品，讓他們能在庇護工場得有穩定學習成長的機會。

凱基證券從公司到員工，皆以「取之於社會，回饋於社會」理念，共同實踐社會企業責任、回饋社會，無論是響應花蓮賑災以協助災區復原；透過購買愛心烘焙品來協助身心障礙者，進而幫助更多需要關懷的人；抑或歲末準備愛心禮物送至偏鄉孩童手中，都希望傳遞社會正面能量到台灣各個角落，共同分享愛與溫暖。

凱基證 庇護工場 捐款

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