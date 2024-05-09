快訊

轉晴偏熱上看35度高溫 吳德榮：周日鋒面接近慎防劇烈天氣

道瓊漲172點連六升 科技股疲弱台積電ADR逆勢漲1.76%

花旗指路 投資墨國有訣竅

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
花旗台灣舉辦企業客戶論壇，協助台商在墨西哥開拓投資商機，多位花旗主管與貴賓出席。左四起為墨西哥商務暨文化辦事處長Martin Torres、花旗(台灣)銀行董事暨花旗集團台灣區總裁長安孚達、花旗（台灣）銀行企業金融處負責人汪曙倩。 花旗台灣／提供
花旗台灣舉辦企業客戶論壇，協助台商在墨西哥開拓投資商機，多位花旗主管與貴賓出席。左四起為墨西哥商務暨文化辦事處長Martin Torres、花旗(台灣)銀行董事暨花旗集團台灣區總裁長安孚達、花旗（台灣）銀行企業金融處負責人汪曙倩。 花旗台灣／提供

因應墨西哥晉升為美國最大的貿易夥伴，掀起台墨貿易投資熱潮，花旗台灣與花旗墨西哥團隊日前於台北共同舉辦「企業客戶論壇—供應鏈重組下墨西哥市場與投資展望面面觀」，建議客戶可以透過花旗的資金池數位化工具，集中管理跨國、跨區或境內不同帳戶，並利用跨國資金池，協助企業靈活調動在台灣與海外帳戶間的資金，優化財資管理。

當天論壇邀請多位重量級花旗團隊經理人，包含花旗（台灣）銀行董事暨花旗集團台灣區總裁長安孚達（Aftab Ahmed）、花旗（台灣）銀行的企業金融處負責人汪曙倩、花旗墨西哥跨國企業金融部負責人German Heberling、花旗北美跨國企業金融部Thad A. Garrison、在台駐節逾六年的墨西哥商務暨文化辦事處長Martin Torres等人。

根據經濟部統計，2023年墨國為台灣第18大貿易夥伴，投資台商估計已超過300家，橫跨雲端或工業用伺服器、電腦、LED電視組裝、汽車零配件等產業，推升台墨雙邊貿易總值成長，從2021年的53.86億美元增加到2023年的63.68億美元，漲幅超過18%。

安孚達於論壇中指出，企業想瞄準美國，必須了解墨西哥是「近岸外包（Nearshoring）」供應鏈的最佳選擇，因其優勢能縮短交貨期、降低運輸成本、及時庫存管理等，花旗在墨西哥擁有龐大的業務與網絡，有絕對優勢協助客戶於墨西哥建立近岸外包供應鏈。汪曙倩補充說明，花旗擁有綿密的跨國網絡、遍布全球95個市場的據點以及創新數位，全球團隊能以「One Citi」的絕佳默契與專業，一天24小時、全年無休為客戶提供最即時的服務。

花旗台灣強調，了解企業面對瞬息萬變的經濟趨勢的壓力與挑戰，花旗為企業客戶提供多達140種國際貨幣的環球匯款服務，解決企業特殊外幣付款的問題，不論資金調撥、外匯避險或在異地快速匯款，企業皆能透過花旗全球收支平台，掌握金流、控管營運成本。

墨西哥 花旗

延伸閱讀

道瓊小漲31點連五日上揚 去年12月以來最長紀錄

古巴開放陸客免簽

陸繞道出口美國 四年倍增

花旗：香港房價還會跌10%

相關新聞

國銀對陸曝險額 連12季下降

金管會昨（8）日公布，2024年第1季本國銀行對大陸曝險金額9,528億元、季減81.4億元或0.85%，連12季下跌，...

股市震盪 金控4月獲利不夠力 財務操作難度增加

十家金控4月獲利出爐，受到4月資本市場震盪加劇影響，多數金控獲利較前月下滑，累計前四月以兆豐金每股稅後純益（EPS）0....

合庫金十大股東曝光 新加坡主權基金進榜

合庫金控最新十大股東名單曝光。以統計到4月23日為準，一年來最明顯變化為去年跌出前十名的台灣人壽重回第十；更受矚目的是近...

中信銀科技阻詐 聯手北檢

詐騙警示帳戶激增成政府打詐痛點，中國信託銀行科技防詐有成，2023年新增警示帳戶數較2022年減少近25%，今年前四月亦...

南山打造兒童保險防護網

南山人壽昨（8）日提供兒童三階段不同投保建議，為不同年齡層孩子填補可能風險漏洞，希望在母親節前夕，力促保險成為媽媽們照顧...

花旗指路 投資墨國有訣竅

因應墨西哥晉升為美國最大的貿易夥伴，掀起台墨貿易投資熱潮，花旗台灣與花旗墨西哥團隊日前於台北共同舉辦「企業客戶論壇—供應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。