花旗指路 投資墨國有訣竅

因應墨西哥晉升為美國最大的貿易夥伴，掀起台墨貿易投資熱潮，花旗台灣與花旗墨西哥團隊日前於台北共同舉辦「企業客戶論壇—供應鏈重組下墨西哥市場與投資展望面面觀」，建議客戶可以透過花旗的資金池數位化工具，集中管理跨國、跨區或境內不同帳戶，並利用跨國資金池，協助企業靈活調動在台灣與海外帳戶間的資金，優化財資管理。

當天論壇邀請多位重量級花旗團隊經理人，包含花旗（台灣）銀行董事暨花旗集團台灣區總裁長安孚達（Aftab Ahmed）、花旗（台灣）銀行的企業金融處負責人汪曙倩、花旗墨西哥跨國企業金融部負責人German Heberling、花旗北美跨國企業金融部Thad A. Garrison、在台駐節逾六年的墨西哥商務暨文化辦事處長Martin Torres等人。

根據經濟部統計，2023年墨國為台灣第18大貿易夥伴，投資台商估計已超過300家，橫跨雲端或工業用伺服器、電腦、LED電視組裝、汽車零配件等產業，推升台墨雙邊貿易總值成長，從2021年的53.86億美元增加到2023年的63.68億美元，漲幅超過18%。

安孚達於論壇中指出，企業想瞄準美國，必須了解墨西哥是「近岸外包（Nearshoring）」供應鏈的最佳選擇，因其優勢能縮短交貨期、降低運輸成本、及時庫存管理等，花旗在墨西哥擁有龐大的業務與網絡，有絕對優勢協助客戶於墨西哥建立近岸外包供應鏈。汪曙倩補充說明，花旗擁有綿密的跨國網絡、遍布全球95個市場的據點以及創新數位，全球團隊能以「One Citi」的絕佳默契與專業，一天24小時、全年無休為客戶提供最即時的服務。

花旗台灣強調，了解企業面對瞬息萬變的經濟趨勢的壓力與挑戰，花旗為企業客戶提供多達140種國際貨幣的環球匯款服務，解決企業特殊外幣付款的問題，不論資金調撥、外匯避險或在異地快速匯款，企業皆能透過花旗全球收支平台，掌握金流、控管營運成本。

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