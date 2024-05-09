南山打造兒童保險防護網

南山人壽昨（8）日提供兒童三階段不同投保建議，為不同年齡層孩子填補可能風險漏洞，希望在母親節前夕，力促保險成為媽媽們照顧家庭成員的堅實後盾。

面對0到1歲的新生兒寶貝及嬰兒，南山人壽指出，由於先天代謝異常疾病的症狀大多不明顯，建議寶寶在出生滿48小時後，接受政府所補助的21項新生兒先天性代謝異常疾病篩檢，但也促使新手爸媽擔心檢查結果會影響到新生兒保險的保費或核保，惟各家保險公司自2012年起，對於保險年齡0歲之新生兒、也就是滿六個月大前，針對衛生福利部公告之新生兒篩檢項目疾病，應排除等待期的規範。提醒所有新手媽媽切勿為了保險，延後作新生兒先天性代謝異常疾病篩檢的時間，反而容易錯過黃金治療期。

隨著寶寶逐漸長大，母體給的抗體約在六個月大之後開始消退，改由寶寶自身免疫系統對抗外界的細菌與病毒，但免疫機制尚未成熟，南山人壽建議，可提早為家中嬰幼兒規劃住院日額、實支實付、手術醫療等保障。

隨著小孩逐漸長大、活動力變高，意外傷害險成為這時期最需要加強的保障重點，又根據衛生福利部2022年死因統計結果分析，「事故傷害」是台灣1到14歲的兒少死亡原因的首位，其中，又以運輸事故、跌倒跌落以及意外溺死或淹沒為前三大兒少事故傷害的死亡原因。因此，南山人壽在建議為此階段的孩子規劃完整的意外傷害、住院日額以及實支實付保障，尤其是有提供骨折或重大燒燙傷保障的意外傷害險，為活潑好動的孩子增添保障，一旦面臨意外時刻，可享有良好的醫療品質和專業照護，讓孩子可以無憂地健康長大。

孩子成長到15到24歲的少年及青年，基於衛生福利部最新死因統計，「事故傷害」、「蓄意自我傷害」、「癌症」為15到24歲少年及青年的前三大死亡原因。南山人壽建議，除了強化此階段子女意外傷害及實支實付保障，隨著癌症及重大疾病走向年輕化，也建議考慮為孩子規劃癌症及重大疾病險，為未來可能的醫療風險提前部署，給孩子安心無畏懼的生活。

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