中信銀科技阻詐 聯手北檢

詐騙警示帳戶激增成政府打詐痛點，中國信託銀行科技防詐有成，2023年新增警示帳戶數較2022年減少近25%，今年前四月亦較去年同期減少近6%。被譽為「天下第一檢」之臺灣臺北地方檢察署看好中國信託銀行科技阻詐實力，昨（8）日與中信銀行簽署「雷霆專案」合作備忘錄，金檢聯手優化詐騙預警偵測機制，預先管制潛在不法帳戶，守護民眾財產安全，極具指標性意義。

臺北地檢署檢察長鄭銘謙表示，公私協力始可有效阻詐，樂見中信銀行善盡企業社會責任，運用科技分析檢察機關掌握人頭帳戶帳號，找出潛在異常帳戶，從源頭防堵詐騙。

「雷霆專案」合作備忘錄簽約儀式昨日於臺北地檢署舉行，臺北地檢署檢察長鄭銘謙、行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺、臺灣高等檢察署查緝詐欺及資通犯罪督導中心執行秘書卓俊忠、中信銀行總經理楊銘祥、中信金法遵長金延華、中國信託育樂公司董事長陳國恩皆出席見證。

楊銘祥說明，中信銀行致力發展智能防詐，運用人工智慧（Artificial Intelligence, AI）技術與大數據資料分析能力，識別異常交易行為，去年新增警示帳戶數大幅減少，防詐成效顯著。「雷霆專案」將由臺北地檢署提供去識別化之人頭帳戶帳號名單，運用中信銀行提供數位科技，發展詐騙預警偵測機制，以利事前精準辨識、管制潛在不法帳戶，提早預警詐欺犯罪，從源頭阻斷詐騙金流。搭配中信銀行現有「神盾聯防機制」，分行服務人員以「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」至與警方合作「聯防懲詐」，精進第一線阻詐成效。

中信銀行積極配合政府打擊詐騙，去年攜手內政部警政署建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」，全台超過7,300台中國信託ATM皆加入連線懲詐行列，詐騙集團車手若於中國信託ATM提款，系統辨識出異常交易帳戶即觸發自動通報警察單位的機制，每月均有車手落網；去年9月起亦與臺灣高雄、橋頭及臺南地方檢察署合作，有別於以往有受害者始可報案，分行遇疑似詐騙集團車手或被害人至臨櫃辦理業務，可即時啟動預警聯防措施，主動通報當地刑事警察大隊或地方檢察署，上線至今已通報26件疑似詐騙案件，協助警方成功扣留詐騙款項新臺幣1,429萬元。

除了發展AI智能、數位與實體結合及與檢、警合作共同阻詐，中信銀行積極實踐普惠金融，呼應金管會「368鄉鎮走透透反詐宣導」，結合中國信託慈善基金會深入全臺偏鄉地區，舉辦近70場防詐理財教育，並邀請中信銀行董事前進第一線，傳授偏鄉孩子正確防詐觀念、視察「神盾聯防機制」。

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