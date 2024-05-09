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合庫金十大股東曝光 新加坡主權基金進榜

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
合庫金控。 圖/合庫金控提供
合庫金控。 圖/合庫金控提供

合庫金控（5880）最新十大股東名單曝光。以統計到4月23日為準，一年來最明顯變化為去年跌出前十名的台灣人壽重回第十；更受矚目的是近年均未在大股東名單上的新加坡政府主權基金一舉入列第八大股東，加上仍為第五大股東的挪威主權基金，顯示合庫穩健的經營獲兩大主權基金青睞。

八大公股行庫之一的合庫金，最大股東為財政部，一直維持26.06%持股比重；第二大股東中華郵政，持股同樣維持3.78%；第三大股東是台灣菸酒，持股由2.25%略降至2.13%。第四大股東為農會，持股比重1.55%。

第五大股東仍為挪威央行主導的挪威主權基金，今年持股比重由1.07%略下滑至1.03%。第六大股東為先進星光基金之先進總合國際股票指數基金投資專戶，持股比重略增至1%。其後是梵加德新興市場股票指數基金投資專戶，持股比重0.96%。第八大股東變化較明顯，「元大台灣50」ETF跌出前十；新加坡政府投資專戶補上，持股比重0.69%。

主權基金 合庫金 股東

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