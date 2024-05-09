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股市震盪 金控4月獲利不夠力 財務操作難度增加

經濟日報／ 本報綜合報導
新台幣示意圖。 路透
新台幣示意圖。 路透

十家金控4月獲利出爐，受到4月資本市場震盪加劇影響，多數金控獲利較前月下滑，累計前四月以兆豐金每股稅後純益（EPS）0.99元領先，元大金累計前四月獲利突破百億元，EPS 0.97元緊追在後。

4月受到台股震盪、一度單日重挫千點並震出逾7,000億元交易量影響，金控財務操作難度增加，以及美國受到降息延後等消息多變影響，美債殖利率上衝，也牽動債券投資評價損益，且銀行金融換匯交易（FX SWAP）4月收益多受台美利差收窄衝擊而有減少，雖有台股日均量逾5,500億元激勵證券經紀手續費收益，以及壽險端受惠台幣貶值的匯兌利益，但4月金控獲利多仍不如3月亮眼。

上市金控4月獲利
上市金控4月獲利

兆豐金（2886）4月自結單月稅後純益26.3億元，較前月下滑31%，累計前四月稅後純益141.2億元，僅比去年同期微幅成長，累計EPS 0.99元。

元大金4月自結稅後純益30.5億元，較前月減少約兩成，比去年同月則是大增近四成，累計前四月稅後純益122.8億元，年增53.9%，並創下歷史同期次高水準，累計EPS 0.97元緊咬兆豐金。

永豐金年4月自結稅後純益16.26億，月減34.4%；累計前四月稅後純益85億元，續創歷史同期新高，年成長33.8%，EPS 0.69元。4月獲利月減34.4%，主因4月資本市場波動劇烈且營業天數較少衝擊。

第一金4月則因三大子公司獲利衰率，單月稅後純益降到21億元、單月衰退10%，累計前四月稅後純益91.2億元，年增6.3%，EPS 0.67元。華南金4月稅後純益18.5億元、月減11%，累計前四月稅後純益74.8億元、年增15%，EPS 0.55元，創歷來同期新高。

新光金4月自結稅後純益達34.4億元，累計稅後純益64.9億元，由虧轉盈，累計EPS 0.42元。台新金4月自結稅後純益17億元，月增24%，年增91%，累積稅後純益67.1億元，年增12.58%，EPS 0.49元。

合庫金4月獲利13.4億元、月增7.3%，累計稅後純益67.26億元、年增7％， EPS為0.45元。國票金4月稅後純益1.05億元，較上月衰退逾52%，累計稅後賺7.33億元，EPS0.21元。 （記者夏淑賢、廖珮君、楊筱筠、戴玉翔、林勁傑）

EPS 兆豐金

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