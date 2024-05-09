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國銀對陸曝險額 連12季下降

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

金管會昨（8）日公布，2024年第1季本國銀行對大陸曝險金額9,528億元、季減81.4億元或0.85%，連12季下跌，曝險額占淨值比也降到22.15%，包括金額及占比，均同步下探金管會有該統計來的最低紀錄，顯示國銀對陸前景仍傾保守，使放款、投資續縮手。

金管會是從2013年第2季起，按季公告本國銀對大陸授信、投資及資金拆存的總曝險金額。依規定，國銀對陸曝險以淨值為限。

以總曝險金額來看，國銀對陸曝險從2023年底正式跌破兆元大關，下探9,610億元後，2024年第1季更進一步走低到9,528億元，季減0.8%、年減10.4%，也是連12季下跌，幾乎每年都以一成的年減幅下滑。

其中又以授信額年減逾千億元最多，顯示大陸經濟風險一路升溫時，銀行業先採抽銀根，緊縮授信。

金管會官員說，國銀大陸曝險持續減少，是因大陸經濟成長率放緩、中美貿易衝突、大陸地區債務及房地產風險增加等四大利空，使國銀對大陸授信及投資案件持保守態度。

若以個別銀行來看，第1季底35家本國銀行中，僅九家銀行對陸曝險較上季增加，另逾26家對陸曝險則較上季持續下滑，顯示逾七成銀行對陸市場仍偏審慎。

若以占淨值比來看，即便首季中信銀曝險占淨值比仍達66%居冠，但曝險額較上季已減少39億元或1.85%，降到2,080.5億元。

淨值比 金管會

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