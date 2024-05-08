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史上最強首季！五家上市再保、產險第1季獲利年增逾八成

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

史上最強首季！五家上市的再保或產險公司第1季全部獲利，合計第1季賺30.11億元，較去年同期16.19億元，年成長85.98%；以獲利金額來看，中再保（2851）第1季稅後純益10.71億元居冠，若以每股稅後純益（EPS）比較，則以新光產險2.78元排在第一。

中再保8日公布第1季財報，第1季稅前盈餘13.03億元，較去年同期7.65億元，年增70.33%，第1季稅後純益10.71億元，較去年同期6.52億元，年增61.19%，累計每股稅後純益（EPS）1.34元。

五家上市再保、產險第1季財報已全數公布，以獲利金額來看，第一名是中再保稅後純益10.71億元，其次是新產稅後純益8.8億元，旺旺保稅後純益4.05億元，台產稅後純益4億元，第一保稅後純益為2.55億元。

若以每股稅後純益（EPS）比較，新產以2.78元排在第一，其他依序為旺旺保的1.81元、中再保1.34元、台產1.11元以及第一保0.85元。

另外，四家金控旗下產險，包含富邦產險、國泰產險、華南產險及兆豐產險在第1季亦表現不俗，合計第1季稅後純益達27.95億元，較去年同期由虧轉盈。

其中，國泰產險第1季稅後純益達8.8億元，創同期歷史新高紀錄，累計每股稅後純益為4.38元；富邦產險第1季稅後純益13.48億元，相較去年同期虧損42.5億元，由虧轉盈，累計稅後EPS為0.92元；華南產險第1季稅後純益3.99億元，相較去年同期年增272.9%，累計稅後EPS為1.99元；兆豐產險第1季稅後純益1.66億元，累計稅後EPS為0.31元。

EPS 產險

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