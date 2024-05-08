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新台幣4月名目實質匯率雙降 REER寫15個月新低、有利出口

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
新台幣示意圖。 路透
新台幣示意圖。 路透

美元走強，新台幣受壓。台北外匯市場發展基金會公布，4月新台幣名目（NEER）與實質有效匯率指數（REER）為100.73與102.8，分別寫5個月與15個月新低水準，顯示新台幣匯率相對其他主要貿易國貨幣貶幅較大，有助提升台灣出口產業競爭力。

根據央行統計，今年4月新台幣匯率累計貶值5.52角，貶值幅度為1.7％。主要亞幣中，日圓兌美元重挫3.52%、韓元也貶值2.52%，星元與人民幣，4月分別兌美元貶值0.88%與0.25%，美元在其中表現一枝獨秀。

名目有效匯率指數（NEER）為新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，上升表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；反之則表示貶值。實質有效匯率指數（REER）則是進一步納入各國物價變動因素，上升代表台灣出口價格競爭力減弱；反之則表示增強。

匯銀人士指出，4月受到美國聯準會（Fed）延後降息氣氛濃厚，美元指數彈升，亞幣承受壓力，8日新台幣就再度受到美元表現強勢影響，盤中最低一度貶至32.471元，午盤後受到出口商拋匯意願出爐，收斂新台幣貶值幅度，終場以貶值3.8分收32.408元，新台幣寫連兩個交易日貶值。

匯銀主管指出，今日早盤受到主要亞幣中，日圓、人民幣走貶，新台幣往32.5元整數關卡方向貶值，但受到台股開低走高，以及外資匯出力道縮手、出口商逢高拋匯，新台幣貶值幅度成功逐步收斂，午後甚至一度升破32.4元、一度回到32.394元。

匯銀人士解釋，今日外資在盤中有買有賣，市場尚未有明確方向，只是目前匯市尚在消化美國聯準會（Fed）釋出的利率相關訊息，估計短線新台幣應仍在區間整理，初估落在32.35元到32.5元之間。

台幣匯率 新台幣

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