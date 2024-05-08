快訊

長榮航班2乘客機上出拳鬥毆 空姐霸氣勸架險掛彩！現場畫面曝光

獨／白冰冰「First Love」漲粉10倍 密謀8月合體宇多田光？

才認含血栓等副作用 AZ全球回收新冠疫苗原因曝光

遠東銀蓋總部大樓 依土地持份擬分攤經費4.8億

中央社／ 台北8日電

遠東銀行董事會今天通過，與遠揚建設簽訂自地委建合約，用以興建總部大樓，預計總興建費用為新台幣24億8544萬元，遠東銀依照土地持份19.5429%，分攤金額為4億8572萬元。

遠東銀行今天召開重大訊息記者會，說明董事會通過關係人交易案。

遠東銀執行副總經理暨發言人林建忠說明，總部大樓將自地委建與遠揚建設簽訂委託興建契約，而土地為先前購入的信義區三小段35之1、35之2，以及35之4地號的部分土地案。

林建忠說明，3筆土地共1687.35坪，並已於2023年1月10日完成土地買賣過戶；今天董事會通過此委建案，委託遠揚建設洽請建築師、營造公司及建築經理公司進行規劃、設計、施工、施工管理。

遠東銀早在2020年11月5日發布重訊宣布購入信義區土地案，土地面積為329.8坪，單位價格每坪610萬元，總交易金額為20.11億元。

遠揚建設為遠東集團關係企業，根據遠東集團網站簡介，遠揚營造成立於1982年，除承建集團內部各項工程外，亦承攬大型公共工程，具代表性工程有台南鹽水溪橋、新莊棒球場、板橋新站地下停車場、高雄捷運 CR3 區段標工程、台中生活圈快速道路、台中車站改建工程、台北及台中捷運區段標等工程。

遠東銀行

延伸閱讀

南方澳大橋斷裂案被判最重 吊索工程81歲現場負責人：幫忙卻成代罪羔羊

國土分區南投僅剩3％城鄉發展土地 南投要求延期實施

90歲母親名下土地「賣掉或贈與」要繳270萬稅！ 專家：這招能免付

長輩過世子女無法達成協議分割遺產 私下簽不動產買賣契約恐惹禍上身？

相關新聞

日圓貶勢再起 新台幣隨亞幣走弱收32.408元

美國聯準會官員放鷹，美元指數應聲上漲，加上日圓貶勢再起，新台幣今天隨亞幣示弱，匯價連2貶，收盤收在32.408元，貶值3...

車禍強制險不一定夠賠 金管會：可投保第三人責任險

依現行規定，汽車應投保強制汽車責任險，但車禍所致第三人車輛或財物損害並不在強制汽車責任險承保範圍，金管會今天表示，民眾可...

義力營造35億元聯貸案 臺企銀主辦超額認購1.5倍

臺灣企銀（2834）統籌主辦義力營造新台幣35億元聯合授信案，支應義力營造辦理「彰化濱海工業區跨海大橋工程案」所需資金，...

國泰證券助投資人前進美股 首推複委託美股免低消大優惠

隨著全球資本市場蓬勃發展，美國聯準會（Fed）利率決策、科技龍頭企業搭乘AI獲利列車，牽動美股市場表現，根據統計，202...

期交所徵才報名正式起跑

臺灣期貨交易所2024年徵才報名正式起跑，這次共招募6類別15名優秀人才，徵求熟悉衍生性金融商品實務或具風險管理、財務金...

證交所：當沖交易有利於降低投資人避險成本

臺灣證券交易所表示，當沖交易為中性的交易制度，如同其他交易制度，由投資人自行決定是否運用，充分提供投資人交易策略的彈性，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。