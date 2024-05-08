快訊

長榮航班2乘客機上出拳鬥毆 空姐霸氣勸架險掛彩！現場畫面曝光

獨／白冰冰「First Love」漲粉10倍 密謀8月合體宇多田光？

才認含血栓等副作用 AZ全球回收新冠疫苗原因曝光

凱基證券關心弱勢連續四年獲獎 綿延愛心捐助花蓮賑災

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

凱基證券捐助的凱基慈善基金會以關懷弱勢為宗旨，落實急難救助精神，投入新台幣600萬元協助403花蓮震災重建及救助計畫，而凱基證券員工在公司推動ESG理念下，亦積極響應小額捐款活動透過凱基慈善基金會幫助花蓮震災。

此外，並持續參與凱基慈善基金會舉辦之各項公益活動回饋社會，其中長期支持認購庇護工場產品，連續四年獲桃園市勞工局「鼓勵企業訂購桃園庇護工場產品競賽」頒予金質獎表揚，肯定凱基證券員工熱心公益、協助弱勢族群不落人後的精神。

花蓮403強震造成多處房屋、機構損毀及人員傷亡，凱基證券透過凱基慈善基金會協助受地震影響的花蓮門諾醫院、凱歌園少年中途之家及黎明教養院等單位復原重建，幫助相關人員恢復正常生活，藉此串聯愛心幫助更多需要關懷的受災民眾。

凱基證券並號召同仁捐款，由凱基慈善基金會協助執行地震災後捐助計畫，凱基證券總經理方維昌表示，「相信每一份力量都將對災區重建工作產生巨大影響，每一元金額都可以幫助受災民眾和家屬度過艱難時刻。」希望讓捐款發揮最大效用，善盡企業社會責任。

凱基證券員工並連續十年支持愛心麵包認購活動，不但協助身心障礙院生有穩定工作機會，更有許多員工將購買的愛心烘焙品轉捐贈給育幼院、弱勢社區和偏鄉學校等。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆指出，「這讓一份愛心不只協助了庇護工場院生，也幫助其他需要關懷的族群。」

樂桃桃庇護工場也表示，「感謝凱基證券員工的愛心，讓學員有份穩定的工作，就像戲劇『我們與惡的距離』中所描述的，社會上有很多身心障礙者需要被關懷。」而庇護工場員工小玟則開心道謝，因為凱基證券員工長期認購烘焙品，讓他們能在庇護工場得有穩定學習成長的機會。

凱基證券從公司到員工，皆以「取之於社會，回饋於社會」理念，共同實踐社會企業責任、回饋社會，無論是響應花蓮賑災以協助災區復原；透過購買愛心烘焙品來協助身心障礙者，進而幫助更多需要關懷的人；抑或歲末準備愛心禮物送至偏鄉孩童手中，都希望傳遞社會正面能量到台灣各個角落，共同分享愛與溫暖。

凱基證 庇護工場 捐款

延伸閱讀

花蓮端午返鄉專車15日開放訂票 擬換EMU3000型列車增運量

花蓮玉里、卓溪改良芒果公告現金救助 每公頃10萬元

花蓮西瓜農爆收購商惡意砍價 準農業部長這樣說

權民搶百萬／槓桿效果 強化收益

相關新聞

日圓貶勢再起 新台幣隨亞幣走弱收32.408元

美國聯準會官員放鷹，美元指數應聲上漲，加上日圓貶勢再起，新台幣今天隨亞幣示弱，匯價連2貶，收盤收在32.408元，貶值3...

車禍強制險不一定夠賠 金管會：可投保第三人責任險

依現行規定，汽車應投保強制汽車責任險，但車禍所致第三人車輛或財物損害並不在強制汽車責任險承保範圍，金管會今天表示，民眾可...

義力營造35億元聯貸案 臺企銀主辦超額認購1.5倍

臺灣企銀（2834）統籌主辦義力營造新台幣35億元聯合授信案，支應義力營造辦理「彰化濱海工業區跨海大橋工程案」所需資金，...

國泰證券助投資人前進美股 首推複委託美股免低消大優惠

隨著全球資本市場蓬勃發展，美國聯準會（Fed）利率決策、科技龍頭企業搭乘AI獲利列車，牽動美股市場表現，根據統計，202...

期交所徵才報名正式起跑

臺灣期貨交易所2024年徵才報名正式起跑，這次共招募6類別15名優秀人才，徵求熟悉衍生性金融商品實務或具風險管理、財務金...

證交所：當沖交易有利於降低投資人避險成本

臺灣證券交易所表示，當沖交易為中性的交易制度，如同其他交易制度，由投資人自行決定是否運用，充分提供投資人交易策略的彈性，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。