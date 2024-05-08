新台幣貶3.8分 收32.408元
台北外匯市場新台幣兌美元今天收32.408元，貶3.8分，成交金額9.52億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為32.41元，最高32.394元、最低32.471元。
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