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車禍強制險不一定夠賠 金管會：可投保第三人責任險

中央社／ 台北8日電
車禍示意圖。 圖／ingimage
車禍示意圖。 圖／ingimage

依現行規定，汽車應投保強制汽車責任險，但車禍所致第三人車輛或財物損害並不在強制汽車責任險承保範圍，金管會今天表示，民眾可評估投保汽車第三人責任險，以移轉交通事故所致賠償責任風險。

依現行規定，汽車應投保強制汽車責任保險，針對汽車交通事故所致受害人傷亡提供基本保險保障，但對於交通事故所致第三人車輛或財物損害，並不包含在強制汽車責任險承保範圍。

金管會今天表示，為獲得充分保險保障，民眾可評估投保汽車第三人責任險，當被保險人因駕駛汽車發生意外事故，造成第三人體傷死亡或財物損害，依法應負賠償責任而受請求賠償時，保險公司將分別在傷害及財損責任限額內對被保險人理賠。

金管會指出，市售汽車第三人責任險實際承保內容，依各保險公司保單條款約定，民眾可視自身需求適當投保，以移轉交通事故所致賠償責任風險；若須進一步了解保險資訊，可向產險公會或各產險公司洽詢。

保險 產險 金管會

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