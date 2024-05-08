富邦人壽與工會首簽團協 員工持股信託納入協約

歷經近2年時間研議，富邦金旗下富邦人壽與富邦人壽工會首度簽訂團體協約，並於今天舉行簽約儀式。除了優於法令的每胎新台幣10萬元生育補助及每年1.5萬元育兒補助等，員工持股信託也正式納入團協條文。

富邦人壽與工會今天舉行團體協約簽約儀式，由富邦人壽董事長林福星及富邦人壽工會理事長闕念祖代表雙方簽訂，勞動部勞動關係司長王厚偉、台北市政府勞動局副局長江明志、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉、全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢等均出席見證。

林福星表示，企業競爭力來自正向積極的員工，唯有勞資雙方建立互相尊重及信任基礎，公司才能永續發展，富邦人壽與工會簽訂團協，納入多項優於法令的勞動條件及員工福利條文，確保員工權益完善，不僅促進企業進步，對於保險業也具指標意義。

富邦人壽與工會所簽團協，歷經近2年時間研議，雙方順利達成共識，簽訂勞動條件及員工福利條文包括職場內外意外事故關懷金、職業病關懷金，優於法令的每胎10萬元生育補助、每年1.5萬元育兒補助等，並將員工持股信託正式納入團協條文。