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凱基人壽啟動地方創生青年學堂 助年輕世代多元發展

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
凱基人壽致力推動地方青年人才培育，由執行副總經理蘇錦隆(中)頒發地方青年人才培育學堂教練證書。凱基人壽／提供
凱基人壽致力推動地方青年人才培育，由執行副總經理蘇錦隆(中)頒發地方青年人才培育學堂教練證書。凱基人壽／提供

面對台灣城鄉發展失衡，開發金控（2883）旗下凱基人壽秉持發揮永續影響力的使命，以人力資本投入地方創生行動，啟動「地方青年人才培育學堂」，以創新思維，向鄰近地方創生優先地區的大專院校挹注資源。今年度與東南科技大學、南臺科技大學、大葉大學和大仁科技大學等四所學校合作，結合金融教育與地方創生經濟，為學生建構正確的金融觀念與風險意識，並了解在地創新的機會，達到促進均衡發展的目標。

凱基人壽執行副總經理蘇錦隆表示，我們有責任也有能力為社會帶來正面的變化。自2019年起，政府積極推動地方創生政策，以緩解人口過度集中大都市、城鄉發展不平衡等問題。推動城鄉均衡發展和支持地方創生，也是凱基人壽和母公司中華開發金控在社會參與上持續深耕的領域。

相對於都會區的大專院校，位於偏遠地區的學校需要更多的企業資源協助，且根據調查，有高比例的學生需要透過打工賺取學費與生活費用。凱基人壽長期關注這個社會現象，積極推動「地方青年人才培育學堂」，邀請公司內部的跨領域專業人才和地方創生機構，共同組成教練團隊，透過授課與個人職涯經驗分享、定期小組討論交流、企業參訪以及期末的分組提案競賽，啟發學生多元的視野，並培養在地發展潛能。

人力資本是凱基人壽最重要也最重視的資源；教練團隊的組成，反映了凱基人壽對於多元化和專業互補的重視。凱基人壽策略長、資深副總經理許鴻儒表示，教練團隊包括優秀的業務主管、總公司不同部門的專業人才，以及當地新創企業的創辦人和員工；除了專業度，在教練遴選的過程中，也更注重他們對於社會參與的熱忱。

「地方青年人才培育學堂」響應聯合國的永續發展目標（SDGs），特別是目標4（優質教育）、目標8（體面工作和經濟成長）、目標10（減少不平等）、目標11（可持續城市與社區）以及目標17（夥伴關係實現目標）。凱基人壽期望這項專案不僅能在金融教育方面發揮領導作用，更希望建立一個可持續運作的模式，透過啟發式教育實踐與支持地方經濟發展。

凱基人壽期待透過更多的社會參與，激發出不同的創新思維，攜手各方締造更深遠的永續影響力，為所有利害關係人創造幸福人生。

凱基人壽 開發金控

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