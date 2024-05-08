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元大銀行刷卡消費發票存信用卡 中獎再享好禮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
發票存元大信用卡且完成活動登錄，中獎者可再獲得「元夢金500點」。（元大銀行／提供）
發票存元大信用卡且完成活動登錄，中獎者可再獲得「元夢金500點」。（元大銀行／提供）

元大銀行信用卡積極推展永續金融，長期以零碳發卡行為目標，為鼓勵卡友共同實踐無紙化減碳行動，自2024年5月1日起至2024年8月31日止，邀請卡友發票存信用卡，只要在活動期間內刷元大銀行信用卡，並主動向商店收銀員表示「發票存元大信用卡」且完成活動登錄，發票中獎者可再獲得「元夢金500點」，價值相當於新台幣500元的好禮，每月結帳時自動折抵元大銀行信用卡正卡持卡人申購元大銀行指定定期定額信託基金之信託資金本金及信託手續費，每1點可折抵1元！

元大銀行指出，電子發票存信用卡好處多，相較於紙本發票多一次對獎機會外，還有高達9.67億雲端發票專屬獎，同時也能避免發票毀損、遺失及忘記對獎等問題，若持卡人存入信用卡中的發票中獎，銀行會主動寄發通知提醒持卡人，減少紙張使用的同時，還可享有增加中獎機率的「小確幸」！元大銀行進一步表示，在開心購物之餘，別忘了於財政部網站上進行「信用卡歸戶至手機條碼」完成歸戶設定，並將「元大銀行帳戶」作為獎金領獎帳戶，中獎發票獎金就能自動撥入指定帳戶，同時也為環保愛地球盡一份心力，快讓元大銀行成為生活中不可或缺的小幫手吧！

還沒有入手元大銀行信用卡者，超好康的辦卡優惠來囉。2024年6月30日申辦Hello Kitty聯名卡，於核卡30天內綁定icash Pay消費及登錄就可獲得300點OPEN POINT及1,000點元夢金，總價值高達1,300元！ Hello Kitty聯名卡一共三種超萌卡面，分別提供「Hello Kitty鑽金卡」享海外消費2.2%現金回饋、「Hello Kitty分享卡」享最高12期0利率及0.5%現金回饋，以及「Hello Kitty點數卡」享海外消費2.1%OPENPOINT回饋等三種產品權益，讓卡友自由搭配，隨心變換。

此外，元大銀行貼心為卡友規劃加碼優惠，即日起至2024年5月31日止，刷元大信用卡每月一般消費不限金額並完成指定任務，即可免費啟動「元大鑽金轉盤」最高享加碼5%日韓實體商店一般消費回饋刷卡金，超前部署下一趟旅遊金。

信用卡 元大

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