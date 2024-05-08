義力營造35億元聯貸案 臺企銀主辦超額認購1.5倍
臺灣企銀（2834）統籌主辦義力營造新台幣35億元聯合授信案，支應義力營造辦理「彰化濱海工業區跨海大橋工程案」所需資金，在銀行團踴躍參貸下超額認購150％，於8日成功完成聯貸簽約。
義力營造長期深耕台灣營造產業，歷年曾參與「彰化濱海工業區鹿港區委託開發計畫」、「嘉義縣中埔產業園區委託開發、出租及管理計畫」及「嘉義縣水上產業園區委託開發、出租管理計畫」等重大開發案，並獲ISO 45001職業安全衛生管理系統認證、ISO 9001品質管理系統驗證及職安衛生與工程服務品質金安獎、金質獎等肯定。
本次承攬「彰化濱海工業區跨海大橋工程案」，可透過分流鹿港區來紓解線西區對外交通流量，改善該區域交通尖峰期之壅塞現況，促進彰化濱海工業區之長期發展。
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